Legendarni igralec snukerja Ronnie O'Sullivan znova premika meje. Potem ko je decembra 48-letni Anglež osmič zmagal na prvenstvu Velike Britanije (30 let po prvi zmagi), je minuli konec tedna še osmič osvojil masters v Londonu, drugega od treh največjih turnirjev sezone, poimenovanih Triple Crown. Z zmago je postal najstarejši zmagovalec turnirja, na katerem nastopa le najboljših 16 igralcev na svetu. Skupno je O'Sullivan dobil že 23. turnir serije Triple Crown, potem ko je bil ob omenjenih uspehih še sedemkrat svetovni prvak. Na majskem svetovnem prvenstvu v Sheffieldu bo imel priložnost osvojiti vse tri največje turnirje v sezoni. Takšen podvig je doslej uspel le Stevu Davisu (1988), Stephenu Hendryju (1995 in 1996) in Marku Williamsu (2003).

Ne ve, kako je osvojil turnir

Ronnie O'Sullivan je na zmagoviti poti premagal Kitajca Dinga Jinghuija (6:3) ter Angleže Barryja Hawkinsa (6:3), Shauna Murphyja (6:2) in Alija Carterja (10:7). Za zmago je prejel četrt milijona britanskih funtov (dobrih 290.000 evrov). Ob spremljanju novega uspeha trofejnega Angleža se sicer ni bilo mogoče znebiti občutka, da ni igral svojega najboljšega snukerja, česar pa njegovi tekmeci niso kaznovali.

»Res ne vem, kako sem osvojil ta turnir. Očitno lahko zmagujem tudi s takšno igro, a to ni bistvo snukerja. Želim biti bolj prepričljiv. Precej težav imam tudi s tehniko in teniškim komolcem. Ni kaj, leta se poznajo, a se ne dam. Sem izjemno tekmovalen in si želim zmagovati. Ne morem več igrati na vseh turnirjih, bolj me zanimajo ekshibicije, ko igram pred številnimi navdušenci po vsem svetu. Ti me polnijo z energijo,« je ob tokratnem uspehu povedal Ronnie O'Sullivan, ki je doslej v finalih šestkrat priznal premoč tekmecem.

Izpostavimo še, da je bil masters v Londonu poseben še po dveh dosežkih. Ding Jinghui in Mark Allen sta namreč dosegla maksimalnih 147 točk, kar se je v 49-letni zgodovini mastersov pred tem zgodilo zgolj trikrat.

Med občinstvom bedaki

Ali Carter je prejšnji teden v znameniti londonski dvorani Alexandra Palace, ki je pred tem gostila svetovno prvenstvo v pikadu, pri 44 letih igral svoj snuker življenja, saj je na poti do finala izločil velemojstre, kot so Mark Williams, Judd Trump in Mark Allen. Odlično je igral tudi v finalu, v katerem je proti najboljšemu igralcu vseh časov povedel s 6:3. Kako izjemen je bil, kaže podatek, da je na prvenstvu dosegel devet stotic, kar je absolutni rekord v zgodovini mastersov.

Anglež sicer velja za prijaznega športnika, priljubljenega med tekmovalci in gledalci. Kljub temu si je po porazu privoščil nekaj ostrih in odmevnih besed o navijačih, ki so vse dni do zadnjega kotička napolnili dvorano Ally Pally. »Vsi igralci snukerja se zavedamo, da ko igramo proti Ronnieju, igramo tudi proti občinstvu, ki ga obožuje. S tem nimam težav. Imel pa sem jih, ker je bilo med njimi tudi nekaj bedakov brez možganov. Ko bi bili pred odločilnimi udarci vsaj tiho, a niso zmožni niti tega,« je bil kritičen Ali Carter, ki ima neverjetno slabo statistiko proti Ronnieju O'Sullivanu. Od 19 medsebojnih dvobojev je dobil le – enega.