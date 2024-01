Slovenska teniška igralka, 23-letna Kaja Juvan, je bila eno večjih presenečenj prvega kroga odprtega prvenstva Avstralije, ko je kot zadnja na glavni turnir uvrščena posameznica brez težav izločila 23. nosilko, leto dni mlajšo Rusinjo Anastazijo Potapovo s 6:1, 6:4. Na žalost je 26-letna Tamara Zidanšek, druga Slovenka na glavnem turnirju prvega letošnjega turnirja za grand slam, povsem drugače od rojakinje doživela enega bolj bolečih porazov – »z metuljčkom« in s »kravato«, zapisano v teniškem žargonu. S 6:1, 6:0 jo je premagala Argentinka ukrajinskih korenin Nadia Podoroska, za katero najbolj stiska pesti izbranka njenega srca, argentinska teniška igralka Giullermina Naya, na lestvici WTA uvrščena na 404. mesto.

Ekipa Anastazije Potapove je med dvobojem s Kajo Juvan v slogu nekdanjih športnih funkcionarjev Vzhodne Nemčije pritiskala na svojo varovanko. V njeno ložo so navlekli vse: od nižje rangiranih ruskih teniških igralcev in igralk, tudi Anastazijinega moža Aleksandra Ševčenka, s katerim sta se poročila decembra lani in ki je v Melbournu (tako kot žena) gladko izgubil v prvem krogu, do trenerjev, fizioterapevtov, športnih psihologov in širšega sorodstva. Z že skoraj neznosnim navijanjem, kričanjem in prepiranjem so spodbujali svojo in skušali prestrašiti slovensko igralko.

Kaja navdušila s srbščino

Toda Kaja Juvan se ni dala. Igrala je v velikem slogu, odlično servirala in vrhunsko vračala udarce, za katere je bila njena nasprotnica prepričana, da so neubranljivi. Ruska navijaška ekipa se je skoraj povsem umirila, ko je Aleksandra Potapova na igrišču po eni od svojih številnih neizsiljenih napak razbila lopar in dobila opomin sodnika. Delilec pravice na stolu sicer ni opazil, mi pa smo ujeli v objektiv, kako je na koncu dvoboja med stiskom roke na mreži pokazala jezik. Komu?

»Začelo se mi je vračati skrbno načrtovano delo v našem teniškem centru v Barceloni. Od konca lanske sezone pa vse do prve tekme v letošnjem letu smo trdo garali. Zelo mi pomaga, da je z menoj v Avstralijo pripotovala moja celotna ekipa z glavnim trenerjem Oscarjem Serranom na čelu in bratom Markom v ozadju,« so bile prve besede Kaje Juvan v najsodobneje opremljenem medijskem središču OP Avstralije v Melbournu poldrugo uro po veličastni zmagi. V sobo za intervjuje številka štiri so na njeno tiskovno konferenco prišli tudi novinarski kolegi iz Srbije, ki se niso mogli načuditi njeni izvrstni srbščini.

Na treningu povsem drugače

Predvsem pa jih je zanimalo, zakaj njena vrstnica, Srbkinja Olga Danilović, ne napreduje na lestvici WTA tako hitro in visoko, kot od nje pričakujejo navijači v Srbiji. Kajin odgovor je bil preprost: »Tudi sama sem bila po velikih uspehih v mladinski konkurenci, navsezadnje sem bila peta mladinka sveta, prepričana, da bo šlo tudi v članski konkurenci z lahkoto. Toda … Kar nekaj časa je trajalo, da sem dojela, da so najboljše teniške igralke tako uspešne predvsem zato, ker so pripravljene na več področjih, od telesnega do psihološkega pa tudi zasebnega. In to vse dni v letu! Po današnji zmagi čutim, da sem dozorela in da lahko dobro igro s treninga tudi sama prenesem na tekme. Upam, da Olgi uspe sestaviti vse.«

Medtem sta bila Tamara Zidanšek in njen trener Blaž Kavčič v teniškem centru v Melbourne Parku hudo razočarana. Še dan prej je na treningu vse kazalo, da jima gre zelo dobro in da je »Tami« dobro pripravljena na tekmovanje. »Na začetku vsake sezone sicer traja nekaj časa, da pridem v tekmovalni ritem, toda letos se mi je zdelo, da bom hitreje 'zalaufala'. Nasprotnici pa sem samo za hip prepustila, da je dvoboj vzela v svoje roke, in vsega je bilo konec. Ne vem, kaj me je tako iztirilo. Z Blažem morava analizirati dogajanje. V Melbournu ostajam do konca tedna, tu imam odlične pogoje za trening, potem grem na turnir v Hua Hin na Tajsko. Tenis je pač tenis, jutri je nov dan in nova tekma. Poraze je treba čim prej pozabiti. Na srečo se s trenerjem odlično ujameva in bova nadaljevala dobro zastavljeno sodelovanje,« kljub vsemu Tamara Zidanšek pozitivno zre v prihodnost.

