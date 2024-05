V Energetiki Celje, kjer upravljajo Toplarno Celje, so nedavno pridobili dovoljenje za povečanje zmogljivosti sežiganja na letno zmogljivost 40.000 ton. V prihodnje pristojni načrtujejo še gradnjo dveh novih sežigalnic, in sicer v Ljubljani in Mariboru. Foto: Luka Cjuha