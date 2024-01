Geofizik Magnus Tumi Gudmundsson je za islandsko televizijo RUV povedal, da še ni mogoče napovedati nadaljnjega razvoja izbruha, po katerem so obrambne pregrade, postavljene po decembrskem prvem izbruhu, ponekod popustile, lava pa je med drugim odnesla glavno cesto do mesta.

Drugi izbruh vulkana pri Grindaviku na polotoku Reykjaness se je začel v nedeljo zjutraj. Lava je nato popoldne dosegla hiše, zaradi česar je nekatere zajel ogenj. Oblasti so razglasile izredne razmere, okoli 4000 prebivalcev obalnega mesteca pa so še pred izbruhom evakuirali.

In Iceland, lava burns homes in the town of Grindavik after a volcanic eruption The region has declared a state of emergency. The eruption was called the largest in Iceland in the last 50 years. pic.twitter.com/aEBU1JTd9U — NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2024

»Danes je temačen dan za Grindavik in celotno Islandijo. Toda sonce bo spet vzšlo,« je na nedeljski večerni novinarski konferenci dejala premierka Katrin Jakobsdottir, ki je pred tem razmere označila za grozljive.

#WATCH: In Iceland, lava burns homes in the town of Grindavik after a volcanic eruption. The region has declared a state of emergency. The eruption was called the largest in Iceland in the last 50 years.#Grindavik#VolcanoEruption#Reykjanes#Iceland#IcelandVolcano#Volcano… pic.twitter.com/Zaj0svSqju — upuknews (@upuknews1) January 15, 2024

‼️RAGANRÖK – The magma has inhaled entire houses in Grindavik, Iceland, after the recent volcanic eruption, - reportedly from January 14, 2024 pic.twitter.com/RBsEs8GcOq — Mister J. - مسٹر جے (@Angryman_J) January 15, 2024

Letalski promet na Islandijo in z nje kljub izrednemu dogodku ni oviran, saj emisije pepela iz vulkana zaenkrat niso tako obsežne, poroča britanski BBC.

Grindavik leži kakih 40 kilometrov jugozahodno od prestolnice Reykjavik. Ob prejšnjem izbruhu ga lava ni dosegla, je pa že takrat večina prebivalcev zapustila domove in se ni več vrnila.

To je že peti izbruh ognjenika na Islandiji v zadnjih letih. Na otoku, ki leži na prelomnici med evrazijsko in severnoameriško tektonsko ploščo, je sicer 33 aktivnih vulkanskih sistemov, kar je največ v Evropi.