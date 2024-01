V Srbiji je osrednja prireditev na pravoslavno novo leto, ki ga imenujejo tudi Srbsko novo leto ali Julijansko novo leto, potekala na Trgu republike v Beogradu, kjer sta zbrane zabavali folk zvezdi Saša Matić in Tea Tairović. Opolnoči pa je mesto s stavbe Kula razsvetlil ognjemet, ki ga je spremljala projekcija z nacionalnimi simboli.

Mnogi so se zvečer odpravili na zabavo v restavracije ali na splave na Donavi in Savi. Po podatkih spletne strani www.novagodina.rs so se letos cene za večerjo in živo glasbo gibale med 50 in 120 evri za osebo in so bile nekoliko višje kot lani.

Meniji na pravoslavno novo leto sicer običajno vsebujejo tradicionalne srbske jedi, kot so čevapčiči, pleskavice in drugo meso na žaru, pa tudi telečji medaljoni in piščanec. Poleg postrežejo šobsko solato in pečen krompir s kajmakom. Po polnoči seveda na mizo tradicionalno pridejo sarme.

Večji del pravoslavnih vernikov novo leto praznuje 14. januarja, saj uporabljajo julijanski koledar, ki za našim, gregorijanskim zaostaja za 13 dni. Poleg Srbske pravoslavne cerkve bodo tako opolnoči v novo leto vstopili verniki v Črni gori, Makedoniji, Rusiji, Belorusiji in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu.

V Ukrajini pravoslavni verniki tradicionalno sledijo julijanskem koledarju in novo leto praznujejo 14. januarja, v skladu z odločitvijo Pravoslavne cerkve Ukrajine pa ga lahko od lani praznujejo 1. januarja.