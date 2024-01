Ema Klinec je bila 14. (177,6), četrta Slovenka Katra Komar pa 25. (141,9).

Tudi po prvi seriji je bila na čelu Ito, pred svetovno prvakinjo Alexandrio Loutitt iz Kanade in Križnar. Ta je bila pred tem tretja v kvalifikacijah, za Francozinjo Josephine Pagnier, ki je bila nato na tekmi šesta, in Prevc.

Schmid in Loutitt sta po finalu zamenjala mesti, Ito je slavila zmago, Križnar pa je ostala tretja. Prevc je po finalu izgubila dve mesti, 14. mesto je obdržala Klinec.

»Super dan je za mano. Res sem vesela, da se mi je 'poklopilo' tudi v Sapporu. V prejšnjih letih sem imela tu vedno kar nekaj težav, skakalnica mi ni bila všeč. Mislim, da bom zdaj začela razmišljati malo v drugo smer, da se vse da, če le hočeš, če imaš le voljo. Sem pa tudi vesela, da smo se kljub vse kolobociji s samimi dresi in smučmi, ki so nam manjkali včeraj, uspeli tako dobro pripraviti na samo tekmo. Vesela sem današnjega dne in upam, da mi uspe tudi v Zau,« je za slovensko zvezo povedala Križnar.

Nika Prevc se je precej lovila. »Danes sem ves dan poskušala popraviti eno in isto napako, a mi to trikrat pač ni uspelo. Sem pa zabeležila še eno zelo v redu uvrstitev. Lahko grem zadovoljna na naslednjo postajo.«

Po desetih tekmah sezone je Nika Prevc s 573 točkami ostala na čelu skupnega seštevka pokala, s četrtega se je na drugo mesto povzpela Ito (504), na tretje je nazadovala pred druga Pagnier (492).

Na sedmem mestu je ostala Ema Klinec (330), na osmo pa napredovala Nika Križnar (314). Slovenija je že v soboto izgubila vodstvo v pokalu narodov, tudi po drugi tekmi je še naprej prva Avstrija (1469), za Slovenijo (1351) je tretja Japonska (918).

»Pričakoval sem, da bomo danes šli bolj sproščeno v tekmo, a to se ni zgodilo. Lepo je odskakala Nika Križnar, si tudi zaslužila stopničke. Medtem se ostali del ekipe ni znašel tako dobro. Zdaj moramo ostati mirni in iti v Zao. Znamo skakati bolje. Predvsem več pričakujem od rumene majice in od Eme Klinec, ki se še ni znašla oziroma sestavila nazaj. To sta dve tekmovalki, ki ciljata veliko višje,« pa je povedal glavni slovenski trener Zoran Zupančič.

Svetovni pokal se bo s tremi tekmami konec prihodnjega tedna nadaljeval v japonskem Zau.