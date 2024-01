Vojna med Izraelom in Hamasom se nevarno širi na Jemen, kjer so ZDA in Velika Britanija ob podpori Avstralije, Kanade, Nizozemske in Bahrajna v noči s četrtka na petek uničile 60 objektov in drugih vojaških zmogljivosti, ki so jih šiitski hutijevski uporniki uporabljali za napade na večinoma trgovske ladje v Rdečem morju, da bi tako podprli sunitski Hamas in Palestince iz Gaze.

Napad na poveljniške centre, skladišča streliva, radarje, izstrelišča raket in podobne vojaške tarče so ponoči izvedla ameriška letala z letalonosilk in iz baze v Bahrajnu ter britanska letala s Cipra in izstrelki tomahawk s križark. Eksplozije so odmevale zlasti v pristanišču Hodeida in glavnem mestu Sani.

Po poročanju hutijevcev je umrlo pet ljudi, šest je ranjenih. Torej so bili napadi, če jih primerjamo z izraelskim smrtonosnim bombardiranjem Gaze, natančni.

Napoved odgovora

Hutijevci so pred tem v torek napadli ameriške ladje, v zadnjih tednih pa vsega skupaj 27 ladij, in to predvsem z iranskimi izstrelki ter brezpilotniki, pa tudi s helikopterskimi desanti. Tako ogrožajo plovbo čez Sueški prekop in Rdeče morje, kjer potekajo kar tri četrtine evropskega izvoza, alternativna pot iz Azije okoli Afrike pa traja devet dni več.

Včeraj je govornik proiranskih hutijevskih upornikov dejal: »ZDA in Velika Britanija se morajo pripraviti na hude posledice in visoko ceno te agresije. Za napad ni bilo upravičenih razlogov, saj nismo ogrožali plovbe čez Rdeče morje, tarče napadov pa so bile in še bodo izraelske ladje ter tiste, ki so in bodo plule v zasedeno Palestino.«

Nevarnost širitve vojne

Številni vojaški analitiki se bojijo, da bo v nasprotju s prizadevanji ZDA prišlo do nevarne širitve vojne. Elisabeth Kendall z Univerze Cambridge je za Deutsche Welle povedala: »Hutijevci se že devet let bojujejo v državljanski vojni in jih nove žrtve ne motijo. Poleg tega lahko upajo, da bo anglo-ameriško vojaško posredovanje v Jemnu tako neuspešno, kot je bilo tisto v Afganistanu. In to, kar počnejo hutijevci v Rdečem morju in nas tako zelo drago stane, ima veliko podporo v arabskem svetu. Kažejo se kot branilci Palestincev. Torej naših napadov ne bodo podprle množice v arabskih državah.«

Zdaj bodo proiranske šiitske milice v Siriji in Iraku verjetno znova napadle ameriške vojaške baze, ki jih je v regiji veliko. Hutijevci, Iranci in njihovi zavezniki se zelo dobro zavedajo, da bi vsaka žrtev med Američani lahko vplivala na letošnje ameriške volitve.

Ameriški predsednik Joe Biden, ki je leta 2021 hutijevske upornike odstranil s seznama terorističnih organizacij (kamor jih je uvrstil Donald Trump), je rekel, da je šlo za obrambno akcijo. Sicer ZDA z izjemo Velike Britanije evropskih držav niso uspele pridobiti za operacijo Varuh blaginje, ki naj bi od decembra preprečevala napade v Rdečem morju in ki se je zdaj sprevrgla v vojaško akcijo. Prav zaradi bojazni pred širitvijo konflikta evropske države niso hotele sodelovati.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zaharova je v petek dejala: »Ameriški napadi na Jemen so nov primer prezira mednarodnega prava, da bi se dosegli uničevalni cilji.« Tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva pa je obe strani v konfliktu pozvala, naj bosta »konstruktivni in odgovorni v zagotavljanju varnosti in stabilnosti« v regiji.

Dejanja hutijevcev vplivajo tudi na Luko Koper Zunanja ministrica Tanja Fajon je opozorila pred nevarnostjo zaostrovanja konfliktov na Bližnjem vzhodu, rekoč, da ameriški in britanski napadi na hutijevce v Jemnu vnašajo v dogajanje novo dinamiko, ki lahko še dodatno zaplete položaj. Povedala pa je tudi, da je Slovenija nedavno sodelovala pri resoluciji varnostnega sveta ZN, ki je pozvala k prekinitvi napadov hutijevcev na komercialne ladje v Rdečem morju, in sicer tudi zato, ker dogajanje posredno vpliva na Luko Koper, kot so jo opozorili slovenski ladjarji.