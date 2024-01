Hutije so Američani bombardirali z letali in raketami tomahawk za kazen, ker napadajo ladje v Rdečem morju.

»Vojaške sile ZDA so danes po mojem navodilu skupaj z Združenim kraljestvom in ob podpori Avstralije, Bahrajna, Kanade in Nizozemske uspešno izvedle napade na številne cilje v Jemnu, ki jih uporabljajo hutijski uporniki za ogrožanje svobodne plovbe na eni od najpomembnejših vodnih poti na svetu,« je sinoči sporočil Biden.

Njegova vlada je hutije že dlje časa svarila, da bodo posledice, če se bodo napadi nadaljevali. V sredo so ZDA dobile podporo tudi v resoluciji Varnostnega sveta ZN, ki zahteva, da se napadu v Rdečem morju nemudoma prenehajo.

Hutiji trdijo, da napadajo iz solidarnosti s Palestinci, ki trpijo pod izraelsko ofenzivo.

Washington se je doslej od izbruha zadnje vojne med Izraelom in Hamasom 7. oktobra lani izogibal neposrednim napadom na Jemen, ki ga večinoma nadzirajo hutiji s podporo Irana, ker ni želel razširiti konflikta po regiji ali povečati napetosti.

Napadi ogrožajo svetovno trgovino

Vendar pa so napadi začeli resno ogrožati svetovno trgovino in ZDA so že lani sestavile koalicijo držav za obrambo ladij.

ZDA so doslej izvedle več povračilnih napadov na cilje v Iraku in Siriji, po napadih na njihove sile v regiji, Jemna pa doslej niso napadle.

Biden je navedel, da so napadi hutijev v Rdečem morju ogrozili Američane in druge predvsem pa svobodno trgovino. »V 27 napadih na mednarodni komercialni ladijski promet je bilo prizadetih več kot 50 držav. Posadke iz več kot 20 držav so bile v piratskih napadih ogrožene ali zajete kot talci. Več kot 2000 ladij je bilo prisiljenih preusmeriti plovbo. Hutiji so 9. januarja izvedli največji napad doslej - neposredno na ameriške ladje,« je napade na hutije utemeljil Biden.

»Ti ciljno usmerjeni napadi so jasno sporočilo, da ZDA in naši partnerji ne bomo dopuščali napadov na naše osebje in da sovražnim akterjem ne bodo dovolili ogrožanja svobode plovbe na eni od najpomembnejših trgovskih poti na svetu. Brez oklevanja bom po potrebi sprejel nadaljnje ukrepe za zaščito naših ljudi in prostega pretoka mednarodne trgovine,« je med drugim sporočil Biden.

Vodja hutijev Abdel Malek al Huti je po poročanju CNN zagrozil, da napadi ZDA ne bodo ostali brez odgovora in to bo menda veliko več kot le napadi na ladje v Rdečem morju.

Iran: Napadi na hutije bodo dodatno destabilizirali regijo

Iz sveta se vrstijo prvi odzivi na ameriške in britanske napade na položaje jemenskih hutijev. Iran je danes to ravnanje označil za kršitev mednarodnega prava, ki bo le še dodatno destabiliziralo regijo. Rusija je medtem že pozvala k nujnemu zasedanju Varnostnega sveta ZN.

Teheran, ki velja za tesnega zaveznika jemenskih upornikov, je pričakovano izrazil neodobravanje nad vojaškimi operacijami zahodnih sil. Iransko zunanje ministrstvo je napade označilo za očitno kršitev suverenosti in ozemeljske celovitosti Jemna ter za kršitev mednarodnega prava.

Iran je prepričan, da takšni napadi lahko privedejo le do poslabšanja varnostnih razmer in dodatne destabilizacije regije, navedbe iranske tiskovne agencije Irna povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija je v zvezi s četrtkovimi napadi že pozvala k zasedanju VS ZN, ki naj bi potekalo danes dopoldan po krajevnem času v New Yorku, poroča portal ruske tiskovne agencije Tass.

ZDA in Velika Britanija so napade začele minulo noč ob podpori Avstralije, Bahrajna, Kanade, Danske, Nemčije, Nizozemske, Nove Zelandije in Južne Koreje. Te države so zgodaj davi v skupni izjavi izpostavile velik konsenz mednarodne skupnosti glede napadov proti hutijem in nedavno resolucijo Varnostnega sveta ZN, ki upornike poziva k ustavitvi napadov na ladje v Rdečem morju.

Zapisale so še, da so napade na položaje hutijev izvedli v skladu z neodtujljivo pravico do individualne in kolektivne samoobrambe. "Namen teh ciljno usmerjenih napadov je bil prekiniti in zmanjšati zmogljivosti, ki jih uporabljajo hutiji za ogrožanje svetovne trgovine in življenj mednarodnih pomorščakov na eni od najbolj ključnih vodnih poti na svetu," so poudarili. Zaveznice so še zapisale, da njihov cilj ostaja deeskalacija napetosti in ponovna vzpostavitev stabilnosti v Rdečem morju.

Jemenski hutiji napovedali nadaljevanje napadov v Rdečem morju

Tiskovni predstavnik jemenskih hutijev Mohamed Abdel Salam je ameriške in britanske napade na položaje upornikov danes označil za neupravičene. Ob tem je napovedal, da bodo Hutiji nadaljevali napade na ladje v Rdečem morju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Za to agresijo na Jemen ni opravičila, saj v Rdečem morju ni bilo nevarnosti za mednarodni ladijski promet (...), tarča pa so bile in bodo ostale izraelske ladje ali tiste, ki plujejo v pristanišča v okupirani Palestini,« je tiskovni predstavnik hutijev zapisal na omrežju X.

Namestnik zunanjega ministra hutijev Husein al Izi pa je pred tem za jemensko televizijo Al Masirah dejal, da bodo ZDA in Velika Britanija plačali visoko ceno za to očitno agresijo, poroča britanski BBC.

