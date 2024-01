Pri Yle zatrjujejo, da spremljajo stališče Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ki je organizator tekmovanja, poroča britanski BBC.Prejšnji mesec so podobne zahteve na islandsko javno radiotelevizijo Ruv naslovili tudi islandski glasbeniki.

Lukas Korpelainen, eden od avtorjev peticije, je za časnik Hufvudstadsbladet povedal, da je nesprejemljivo, da Izrael »sodeluje na tekmovanju za pesem Evrovizije, da bi izboljšal svojo podobo«. Med podpisniki peticije so finski umetniki Olavi Uusivirta, Paleface in Axel Ehnström, ki je državo zastopal na tekmovanju za pesem Evrovizije leta 2011.

Televiziji Yle očitajo dvojna merila in izpostavljajo, da je bila med prvimi, ki je zahtevala prepoved udeležbe Rusije na tekmovanju leta 2022 ter da »enako aktivno zagovarjanje vrednot od Yle pričakujejo tudi sedaj«. Dan po tem, ko je Rusija leta 2022 začela obsežno invazijo na Ukrajino, je namreč predstavnik Yle Ville Vilen dejal, da je napad Moskve »v nasprotju z vsemi vrednotami, ki jih zastopajo Yle in druge evropske televizijske postaje«. EBU je kmalu zatem Rusiji prepovedala sodelovanje.

Vendar po Vilenovih besedah situacija v Izraelu in Gazi »ni povsem enaka«. »Čeprav je grozljivo, ne gre za vojno med državama kot v primeru Rusije in Ukrajine,« je prejšnji mesec povedal za finski tabloid Ilta-Sanomat. Vodja za stike z javnostmi pri pri Yle Jere Nurminen pa je za Hufvudstadsbladet povedal, da spremljajo razmere in so v dogovorih z EBU in drugimi javnimi radiotelevizijami. Pri Yle poleg tega načrtujejo srečanje z avtorji peticije.

Decembra je EBU objavila izjavo, da je Evrovizija »namenjena izdajateljem televizijskih programov in ne vladam« ter da Izrael sodeluje že 50 let. Piše tudi, da so se organizacije članice strinjale, da izraelska javna radiotelevizija Kan »ravna v skladu s pravili tekmovanja" ter da je tekmovanje »nepolitičen dogodek«.

Letošnje, 68. tekmovanje za pesem Evrovizije bo potekalo v švedskem mestu Malmö med 7. in 11. majem. Slovenijo bo zastopala pevka Raiven s pesmijo Veronika.