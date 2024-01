Redakcija N. N. pa se je dokopala do ekskluzivnih fotografij dogodka v čevabdžinici. S temeljito forenzično analizo fotografije smo ugotovili, da je bilo na mizi res mesovje. Na krožniku župana so neizpodbitni dokazi, da je bilo na njem tudi meso, saj se ajvar, katerega ostanki so opazni pod prtičem, pari le s čevapčiči ali pleskavico. Kar pa se tiče premierskega krožnika, ni neizpodbitnih dokazov, da so bili čevapčiči tudi tam, razen če so bili tako zgledno polizani, kot je čista desna polovica krožnika. Neizpodbitno pa je, da je solata na mizi ostala nedotaknjena.