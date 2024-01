S tem se krepko povečujejo tudi porabljena sredstva gospodinjstev za male živali in izdelke zanje. Leta 2000 je po podatkih Sursa na primer gospodinjstvo za ta namen odštelo 48,53 evra, leta 2018 158,42 evra, leta 2022 pa se je ta strošek dvignil že na 195,36 evra. Američani so v letu 2021 za domače živali porabili približno 110 milijard dolarjev, še pred desetletjem pa dvakrat manj.

Da lastništvo živali ne prinaša le veselja in zabave, je kmalu po nakupu psa ugotovila tudi Ljubljančanka Brigita, ki si je pred šestimi leti neizmerno zaželela psa in ga kupila prek portala Bolha. Na podlagi slike in opisa, ki je kazal, da bo mali mešanček ostal majhen, se je po telefonu dogovorila s prodajalko psa, ki ji ga je predala kar na parkirišču. Seveda ni bila dobro poučena o tem, da takšni nakupi niso najbolj modra odločitev. Kmalu se je izkazalo, da ima pes številne zdravstvene težave: po vsaki hrani je bruhal, zato mu je veterinarka predpisala posebno hrano, ki pomaga pri alergijah in ki seveda ni bila poceni. Vsaka trikilogramska vreča dobrih dvajset evrov. Na srečo je bil pes majhen in ni pojedel veliko. Vsak obisk pri veterinarju – in teh je bilo kar nekaj – je spet stal okoli 50 evrov. Potem se je izkazalo, da ima pes tudi težave s hrbtenico. Ponovno so se začeli obiski pri veterinarju. Dobil je zdravila, operacija na srečo ni bila potrebna. Psa je bilo treba tudi cepiti proti vsem »otroškim« boleznim, kastrirati, ker je bil samec in je že začel povzročati težave. Izkazalo se je, da bo kužek dolgodlak in da bodo potrebni obiski frizerja, ki vsake tri mesece znesejo okoli 50 evrov. Bližale so se prve počitnice in ker kuža ni imel varstva, je bilo treba poiskati pasji hotel. Cene: od 30 evrov za eno noč; če imaš srečo, saj so v mestih še bistveno višje. Seštevek vseh stroškov je pokazal, da hišni ljubljenček, pa naj ga imajo še tako zelo radi, tudi veliko stane in bi si ga nekdo s skromno plačo ali pokojnino le težko privoščil. Še zlasti če se pojavijo kakšne zdravstvene težave, ki jih je treba odpraviti. V teh primerih se stroški lahko povzpnejo tudi na nekaj tisoč evrov.

Tudi zato se v Sloveniji nekateri lastniki psov že odločajo za zavarovanje živali. V Zavarovalnici Triglav, denimo, je zavarovanih več tisoč malih živali (zlasti psi in mačke). »Po naših ocenah zavarovanje koristi le okoli 10 odstotkom lastnikov. Zadnja leta povpraševanje po zavarovanju sicer narašča, vendar se lastniki malih živali še vedno ne zavedajo dovolj, da lahko sklenejo zavarovanje, s katerim se bodo zaščitili pred stroški, ki lahko nastanejo zaradi nepredvidljivih poškodb in bolezni njihovih hišnih ljubljenčkov. Prav to zavarovanje jim lahko pomaga pri celoviti skrbi za njihove hišne ljubljenčke, ko so ti najbolj ranljivi,« pravijo v zavarovalnici, kjer je mogoče v sklopu zavarovanja za male živali zavarovati vse zdrave in označene (čipirane) pse, mačke in druge male živali, kot so kunci, dihurji, morski prašički in činčile.

Stranke najpogosteje zavarujejo pse, pri čemer je med pasmami največ zavarovanih zlatih prinašalcev, nemških ovčarjev, francoskih buldogov, labradorcev in mešancev. Z osnovnim zavarovanjem krijejo veterinarske stroške, ki jih lahko povzroči zdravljenje nepredvidenih poškodb ali bolezen. Višina zavarovalne premije je odvisna od izbora paketa kritja stroškov zdravljenja, zdravstveno zavarovanje za male živali pa je mogoče skleniti že za 15 evrov na mesec.

