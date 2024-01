Njeno kandidaturo je zaznamovala tudi napačno navedena izobrazba: na parlamentarnih volitvah se je predstavljala z univerzitetno izobrazbo, potem pa je postalo jasno, da ima diplomo visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje.

Poslancem predstavlja načrte za delo, med drugim jo čaka ureditev razmer na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, zlasti v luči nedavnega primera odvzema živali in več primerov odpoklicev živil. Novo ministrico čaka tudi nadaljevanje dialoga s kmeti, ki si želijo stabilnega okolja in dialoga, pri čemer pa bo žgoča tematika bržkone tudi novela zakona o zaščiti živali, ki jo sicer že čaka presoja ustavnosti.

Ministrska kandidatka je sicer pred nastopom poslanske funkcije delovne izkušnje nabirala kot administratorka in vodja lokala ter kot svetovalka za fitofarmacevtska sredstva. Po izobrazbi je inženirka agronomije in hortikulture, specializirana kot kvalificirana svetovalka s področja varstva kmetijskih rastlin.

Če bo danes dobila zeleno luč, bodo poslanci o njenem imenovanju odločali v petek.