Sony je s slušalkami ult wear za čez ušesa na trg poslal estetsko privlačen izdelek. S priporočeno maloprodajno ceno 200 evrov niso ravno poceni, a tudi ne v cenovnem rangu premijskih slušalk. So tudi zelo udobne. Trak, ki povezuje levo in desno slušalko, je razkošno oblazinjen, udobni pa sta tudi blazinici okoli slušalk. Ohišje je plastično, a kvalitetno. Brez pripomb smo tudi glede gibčnosti slušalk, ki se lepo zložijo v priloženo torbico.

Hvalimo kapaciteto baterije. Ta bo ob običajnem poslušanju zadoščala za okoli 50 ur uporabe. Z vklopljenim aktivnim dušenjem zunanjega hrupa bo avtonomija slušalk znašala še vedno solidnih 30 ur. Omenjeno dušenje hrupa je sicer solidno. Ni najboljše, kar ponuja Sony, a dovolj dobro, da večinoma opravi nalogo, ko kaj poslušate. Ko imate zgolj vklopljeno dušenje, boste skozi slušalke sicer še vedno slišali tipkanje tipkovnice in še kak drug zunanji šum. Z vklopljenim ambientalnim zvokom boste s slušalkami na glavi brez težav slišali vse v vaši okolici.

Slušalke imajo na levi strani poleg USB-C vhoda za polnjenje in vhoda za zvočni kabel še tri gumbe. En je namenjen vklopu in povezovanju slušalk z napravami. Drugi služi vklopu in izklopu dušenja hrupa. Tretji pa preklaplja med nastavitvami basov. Za nadzor glasnosti in predvajanja glasbe so odgovorni dotiki površine desne slušalke. Naprej in nazaj premika glasbo. Dvojni dotik prične ali zaustavi predvajanje. Podrsavanje gor ali dol pa določa glasnost. Pohvalno je tudi, da se predvajanje glasbe redno zaustavi, ko slušalke snamemo, in nadaljuje, ko jih nato vrnemo na glavo.

Glasbena masaža lobanje

Kar se tiče zvoka, so ult wear zveste temu, kar obljubljajo. Basi so nekoliko priviti že v izhodiščnih nastavitvah in poživijo glasbo, ki je osredotočena na ta element. Potem pa je tu še gumb »ult«. S pritiski nanj prehajamo med osnovnim načinom in dvema načinoma s poudarjenimi basi. Razlika je znatna. Kar je bila še trenutek pred pritiskom na gumb zlasti glasbena izkušnja, se v hipu spremeni v masažo za lobanjo. Kako intenzivna je, je odvisno od glasbe, ki jo poslušamo. Pesem Tanz zasedbe Gorillaz prijetno boža, Skrillexov Rumble pa je že bolj podoben tapkanju avtomatskega kladiva ob glavo. Če želite še močnejšo masažo, lahko gumb pritisnete še drugič za najbolj udarno nastavitev.

Medtem ko basi resnično uspejo simulirati izkušnjo, ko v klubu stojite v bližini zvočnikov, je treba poudariti, da slušalke niso med najbolj glasnimi. Z dušenjem hrupa in učinkom basa vas okolica med poslušanjem res ne bo motila, manjka pa tiste nekaj dodatne intenzivnosti, da bi se lahko povsem potopili in izgubili v zvoku. Je pa to verjetno na dolgi rok res bolj zdravo za naš sluh. Dodaten pomislek je kvaliteta zvoka, ki ni povezan z basom. V osnovnem načinu je še ravno dovolj jasen, da tudi ekspresna viža Through the Fire and Flames metalske zasedbe Dragonforce pride skozi brez hreščanja in pretirane izgube njenih baročnih detajlov. Ko vklopimo močnejše base, pa slednji preglasijo preostale elemente kompozicije, ki izpadejo kot požirek teden stare radenske med topljenjem pokajočih bonbonov v ustih.

Aplikacija je nujna

Nekaj zmede znajo povzročati tudi funkcije slušalk. Med oglaševanimi prednostmi slušalk ult wear je Sony navedel sočasno brezžično povezavo z več napravami hkrati. Ko smo slušalke testirali, smo zmedeno opazili, da to ne drži. Skrbelo nas je, da smo narobe prebrali seznam specifikacij, ko smo pred nekaj tedni pisali članek o Sonyjevi predstavitvi teh slušalk. Ko smo se že odpravili po pepel, da bi se z njim pošteno posipali, pa smo se spomnili, v čem je trik. »Headphones!« smo vzkliknili in na telefonu odprli Sonyjevo aplikacijo s tem imenom. Imeli smo prav. Sony se je odločil, da je povezljivost z dvema napravama hkrati izhodiščno izklopljena in jo je treba v omenjeni aplikaciji odkleniti. Sumimo, da je Sony iz škatle želel dati prednost boljši kvaliteti zvoka. Če vklopimo povezljivost z dvema napravama hkrati, se žal odpovemo podpori LDAC kodeku oziroma zvoku visoke ločljivosti. Onemogočenje tega je udarec za audiofile. Za uporabnike spotifyja pa niti ne. Slednji namreč tako ali tako ne omogoča visokoločljivostnega zvoka. V aplikaciji je prav tako možno vklopiti digitalno izboljšavo zvoka (DSEE) in iz običajnega dušenja zunanjega hrupa presedlati na pametno prilagajanje njegove intenzivnosti okolici, v kateri se nahajate. V aplikaciji je možno nastaviti še 360-stopinjski prostorski zvok, kar je sicer standardna praksa. Tudi ta storitev pa deluje zgolj pri podprtih ponudnikih oziroma storitvah. Slušalke se medtem dobro odrežejo kot pripomoček za prostoročno telefoniranje. Zvok je jasen in razločen.

Slušalke ult wear niso za vse. To niti ni njihov namen. Ljubiteljem poudarjenih basov pa ponujajo kvalitetno izdelan in všečen izdelek, ki opravi svojo nalogo.