Kompleks bo gradila družba BH Magnezij & Minerali, ki je v lasti nemške družbe MFE.

Glavna surovina za proizvodnjo magnezija bo dolomit iz bližnjega kamnoloma, ki ga bodo zdrobili in transportirali v proizvodni obrat z žičnico ali transportno cevjo.

Med stranskimi izdelki procesa bodo še spinel, suhi led ter zlitina aluminija in magnezija. MFE računa, da bi jih z dodatnimi surovinami lahko proizvedel od 50.000 ton na leto, in sicer v obdobju najmanj 75 let.

Proizvodnja bo po pisanju portala Biznisinfo.ba potekala v sodelovanju s podjetjem Dolomit, ki je podružnica MFE in imetnik koncesije za bližnje nahajališče.

Dolomit je v svoje dejavnosti v BiH od leta 2019 vložil okoli pet milijonov evrov. Trenutno ima dovoljenje za izkopavanje na 9,5 hektarja površine, lani pa so dobili še dovoljenje za raziskave terena na 47,5 hektarja površin.