»Moja ljubljena mama Amalija. Amalija Knavs je bila močna ženska, ki se je vedno vedla elegantno, toplo in dostojanstveno. Bila je predana svojemu možu, hčerkama, vnuku in zetu. Neizmerno jo bomo pogrešali,«" je na družbenem omrežju zapisala Melania.

It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija. Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband, daughters, grandson, and son-in-law. We will miss her beyond…