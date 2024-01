Na Novi pošti se bo danes začel štiridnevni festival Zatočišče, ki bo zaokrožil nekajletno ustvarjanje gledališkega režiserja Žige Divjaka na tem prizorišču. V okviru programa Nove pošte, ki je nastajal v sodelovanju med zavodom Maska in Slovenskim mladinskim gledališčem, je namreč eden najbolj vznemirljivih in družbeno angažiranih odrskih ustvarjalcev pri nas skupaj s sodelavci pripravil vrsto odmevnih projektov, kot so predstave 6 (ta bo nocoj ob 19.30 festival tudi odprla), Gejm, Vročina in Krize. Sploh prvi dve sta prejeli več nagrad, med drugim veliko nagrado za najboljšo predstavo na Borštnikovem srečanju.

Vse omenjene uprizoritve tako ali drugače obravnavajo nekatere osrednje družbene težave sodobnega časa, kot so denimo širjenje in zaostrovanje vojn, grozeče okoljske spremembe ter nenehna begunska kriza, s tem pa odpirajo tudi vprašanje naslovne teme festivala, »zatočišča«, in sicer tako v neposrednem smislu (kam se je sploh mogoče zateči v času splošne izgube varnosti) kot tudi v prenesenem pomenu (kako ravnati in na podlagi katerih političnih izhodišč se je mogoče soočiti s kritično zaostrenimi razmerami). Vse – razen predstave Gejm – si bo mogoče ponovno ogledati v teh dneh: Vročina bo na sporedu v petek, Krize pa v soboto. Uprizoritve bodo vsak dan pospremili še pogovori z izbranimi gosti ter gostjami, ki jih bosta vodila Žiga Divjak in novinarka Maja Ava Žiberna; na njih bodo poskušali odpreti širšo in bolj poglobljeno razpravo o možnosti zatočišča v trenutku vsesplošnih konfliktov, tako vojaških, okoljskih in političnih kot idejnih in bivanjskih.