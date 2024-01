Okrog 23.000 civilnih žrtev, od tega več kot 8000 otrok, približno toliko žensk, več kot 50.000 ranjenih, od tega mnogo otrok, ki so postali težki invalidi, mnogi med njimi brez okončin, brez bolniške oskrbe, ki so ostali brez staršev in vsakršne prihodnosti, porušene so skoraj vse bolnišnice, 350.000 domov in praktično vsa infrastruktura. Tistim, ki so še živi, odrekajo vodo, hrano, ranjenim onemogočajo bolnišniško oskrbo, humanitarnim organizacijam onemogočajo dostavo pomoči, skratka zločin brez primere.

Za vse to je neposredno odgovoren Netanjahu ob podpori Američanov, Evropske unije, Nata, Zahoda torej, ki se ima za najbolj demokratični del sveta.

In sprašujem vas, kaj bo Slovenija počela v varnostnem svetu, če tega zločina ne upate ali ne želite povsem jasno obsoditi in povedati, da so tisti, ki to počnejo, vojni zločinci, najbolj odgovornega za to pa tudi imenovati. Prav s povsem jasno opredelitvijo do obeh strani v tej vojni lahko pokažete, da si Slovenija zasluži članstvo v njem in da ne bo razočarala velike večine tistih, ki so jo v varnostni svet izvolili.

Ferdo Cigale, Domžale