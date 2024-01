Ljubljanski župan Zoran Janković je zadovoljen z odločitvijo ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki je na zadnji delovni dan lanskega leta ugodilo zahtevi občine in po nadzorstveni pravici odpravilo sklep agencije za okolje iz septembra 2020. V slednjem je agencija občini naložila izvedbo presoje vplivov na okolje zaradi vgradnje armiranobetonske kinete na približno dva kilometra dolgem odseku povezovalnega kanalizacijskega kanala C0. Ministrstvo je zahtevo občine po tem izrednem pravnem sredstvu lani poleti zavrnilo, a je občina prek upravnega sodišča dosegla, da je o odpravi sklepa agencije za okolje moralo odločiti še enkrat.

Iz odločbe, pod katero je podpisana državna sekretarka Tina Seršen, je razvidno, da je pri vnovičnem odločanju ministrstvo sprejelo argument občine, da je agencija za okolje leta 2020 odločala o isti upravni zadevi kot leta 2016 in v drugo odločila drugače. Leta 2016 je agencija namreč ugotovila, da občini za gradnjo kanala C0 ni treba izdelati presoje vplivov na okolje. V odločbi se ministrstvo sklicuje na določbo zakona o splošnem upravnem postopku, ki pravi, da po nadzorstveni pravici mora odpraviti odločbo, če je bila »v isti zadevi že prej izdana pravnomočna odločba, s katero je bila ta upravna zadeva ob enakem dejanskem in pravnem stanju drugače rešena«. Vgradnja kinete je po presoji ministrstva »tehnični detajl«, ki ne spreminja bistvenih lastnosti niti ne povečuje vplivov osnovnega posega, to je gradnje kanala C0. Vse lastnosti kanala C0, kot so dimenzije, dolžina, material, zmogljivost sistema odvajanja in lokacija, kljub vgradnji kinete ostanejo enake, je ugotovilo ministrstvo.

Vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik je dejala, da omenjena odločba dokazuje, »da vsa gradnja povezovalnega kanala C0 poteka s pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji na zemljiščih mestne občine oziroma na tistih zemljiščih, za katere smo pridobili ustrezne pravice, in seveda tudi v skladu z vso veljavno zakonodajo«. Janković je pohvalil strokovno delo svojih sodelavcev, ki so vzdržali vse pritiske nasprotnikov gradnje kanala C0. Spomnimo, čeprav je ministrstvo šele tik pred koncem lanskega leta odločilo, da občina za vgradnjo kinete ne potrebuje okoljevarstvenega soglasja, pa je kineto že lani v celoti vgradila.

Župan pričakuje, da se bo predsednica republike Nataša Pirc Musar javno opravičila za svoje izjave o kanalu C0. Predsednica je lanskega maja županu med drugim predlagala, naj začasno ustavi gradnjo kanala C0 in pridobi okoljevarstveno soglasje. Kljub županovim pričakovanjem pa se predsednica očitno ne namerava opravičiti: v njenem uradu so poudarili, da je predsednica maja lani župana pozvala, naj spoštuje sklep agencije za okolje, ki je bil takrat veljaven. V uradu sicer niso bili seznanjeni z vsebino zadnje odločbe okoljskega ministrstva, a so komentirali, da »s sprejetjem takšne odločitve ministrstvo prevzema vso odgovornost, tudi v primeru morebitnega ogrožanja zdravja in dostopa do čiste pitne vode, česar si v uradu predsednice Republike Slovenije seveda ne želimo«. »Predsednica republike ponovno izpostavlja, da mora biti skrb za zagotavljanje in ohranjanje čiste pitne vode temeljnega in odločilnega pomena, tako na nacionalni kot lokalni ravni. Zato zaupa mnenju stroke s področja varstva voda, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Geološkega zavoda Slovenije, ki so večkrat izrazili vsebinske pomisleke o ustreznosti gradnje kanala C0. Ne nazadnje je nepravilnosti v postopku ugotovilo tudi notranje revizijsko poročilo ministrstva za okolje in prostor iz leta 2019,« so še sporočili iz urada predsednice.

Kaj bodo storili nasprotniki kanala C0?

Na vprašanje, ali imajo nasprotniki na voljo še kakšna pravna sredstva, s katerimi bi lahko izpodbijali zadnjo odločitev ministrstva, je nekdanji direktor javnega podjetja Voka Snaga in sedanji direktor Javnega holdinga Ljubljana Krištof Mlakar dejal, da se zoper »kakršno koli odločbo lahko pritožijo tisti, ki bi bili morebitni udeleženci v postopku. V tem postopku ni bilo stranskih udeležencev.« Toda odvetnik Klemen Golob je opozoril, da je v imenu enega od klientov že novembra lani zahteval udeležbo v postopku, ki ga je ministrstvo zaključilo z izdajo decembrske odločbe. Pojasnil je, da je ministrstvo njihovo vlogo zavrglo, a da imajo še do začetka februarja čas za vložitev tožbe na upravno sodišče. »To bomo zagotovo storili, kar pomeni, da odločba ministrstva, izdana 29. decembra lani, še vedno ni pravnomočna,« je dejal Golob. Dodal je, da v imenu ene stranke izpodbija tudi sklep agencije za okolje iz leta 2016, kar pomeni, da niti ta ni pravnomočen. »Absolutno še nismo obupali,« je zagotovil Golob.

Brane Grad, eden od lastnikov parcel ob trasi kanala, je spomnil, da proti gradnji kanala C0 čez vodovarstveno območje niso nasprotovali samo nekateri tamkajšnji kmetje, temveč strokovnjaki z različnih področij, tudi z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in zdravniki. »Če za kanalizacijo, ki vodi čez vodovarstveno območje, ni potrebna presoja vplivov na okolje, po tej logiki presoja ni potrebna niti nikjer drugje,« je pripomnil Grad, ki projekt obsoja kot ekološki kriminal.

Predsednica parlamentarne preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti pri gradnji kanala C0 Anja Bah Žibert (SDS) odločbe ministrstva še ni prejela, zato je vsebinsko ni mogla komentirati. Na vprašanje, ali oziroma kako bo odločba vplivala na delo komisije, je odgovorila: »Vsekakor takšne 'etapne odločitve' ne vplivajo in ne morejo vplivati na tekoče delo preiskovalne komisije, lahko pa da bodo vplivale na vsebino končnega poročila komisije, vendar je o tem še prezgodaj govoriti.«