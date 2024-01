V Zagorju bo zrasel Center za demonstracije in usposabljanje na področju brezogljičnih tehnologij, na kratko Center DUBT. Projekt bo financiralo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije iz sklada za pravični prehod. S potrditvijo, ki jo je prejel Kemijski inštitut, se uradno začenja izvajanje največjega strateškega projekta v okviru pravičnega prehoda Zasavja. Center bo predstavljal prvo javno znanstvenoraziskovalno institucijo v zasavski regiji. Usmerjen bo v raziskovanje naprednih tehnologij v laboratoriju za vodikove tehnologije in laboratoriju za baterijske tehnologije. V sklopu programa bo potekalo tudi raziskovanje tehnologij za zajem ogljikovega dioksida iz zraka.

Za izvedbo projekta je namenjenih dobrih 32 milijonov evrov, od katerih bo sklad za pravični prehod prispeval 27,3 milijona evrov. Prvo izplačilo v obliki predplačila v znesku dobrih 9 milijonov evrov se pričakuje v teh dneh. »Pridobitev teh sredstev predstavlja ključni korak k uresničevanju naše vizije trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja v regiji,« pravi vodja Centra za pravični prehod Zasavja Martin Šikovc.

Potrditev projekta Center DUBT je pomemben mejnik za zasavsko regijo. »V okviru sklada za pravični prehod je za Zasavje z neposredno potrditvijo te operacije in z razpisi za ekonomsko-poslovne cone in inkubatorje alociranih že 48 odstotkov sredstev, kar predstavlja približno 36 milijonov evrov od predvidenih 75 milijonov. To ni le finančni uspeh, ampak tudi strateški premik regije proti tehnološko napredni in ekološko trajnostni prihodnosti ter dokaz, da zmoremo izvesti kompleksne in vplivne projekte,« je povedal Jani Medvešek, direktor Regionalne razvojne agencije Zasavje.

Projekt zavezuje regijo k trajnostnemu razvoju. S tem korakom se namreč Zasavje uveljavlja kot središče inovacij in napredka na področju trajnostnih tehnologij. »S tako uspešno načrtno razdelitvijo sredstev v naši regiji se znova dokazuje, da je Center za pravični prehod Zasavja, ki deluje v okviru Regionalne razvojne agencije Zasavje, odlično zasnovan mehanizem upravljanja, ki ga je kot dobro prakso izpostavila tudi evropska komisija,« meni Šikovc.

V Centru DUBT se bodo odprla nova delovna mesta, kar je še dodatnega pomena na področju zaposlenosti, saj je Zasavje že leta med regijami z najvišjo stopnjo brezposelnosti v Sloveniji.