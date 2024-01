Zgradba na Litijski cesti 51 je z odločitvijo vlade namenjena upravnemu, delovnemu in socialnemu ter višjemu delovnemu in socialnemu sodišču v Ljubljani, smo pisali. Posel, vreden skoraj osem milijonov evrov, se je vlada odločila skleniti s podjetjem Rezidenca Rajski vrt, ki ga vodi koprski podjetnik Sebastjan Vežnaver. V skladu s posebnim odlokom ima Mestna občina Ljubljana sicer predkupno pravico pri podobnih poslih, a so nam na občini nekaj dni po objavi vladne odločitve povedali, da je za stavbo na Litijski ne bodo uveljavljali.

Z upravnega sodišča pa danes sporočajo, da so prostori na Fajfarjevi 33, kjer imajo sedež, že v lasti države in predvsem, da jim zaradi dodatnih zaposlitev strokovnih sodelavcev primanjkuje pisarn, razpravnih dvoran pa da imajo dovolj.

Pogovori s predstavniki pravosodnega ministrstva

Lansko jesen, piše predsednica upravnega sodišča Jasna Šegan, so jih z ministrstva za pravosodje obvestili, da nove lokacije v letu 2024 ne bo in da projekt nove sodne palače ni več aktualen. »Novica o preselitvi na Litijsko cesto, ki smo jo izvedeli iz medijev in o kateri s strani ministrstva za pravosodje nismo dobili nobene uradne informacije, nas je presenetila. Pričakovali smo, da bomo pred odločitvijo imeli možnost ogleda morebitnih lokacij,« so zapisali.

»Ne da bi se spuščali v primernost oziroma višino plačanega zneska lahko zatrdimo, da zgradba na Litijski prav gotovo ni ustrezna za sodišče. Očitno gre za zapuščeno zgradbo na razmeroma odročni lokaciji, ki bi potrebovala popolno in temeljito obnovo.«

Na upravnem sodišču so ministrstvu že jeseni predlagali rešitev, in sicer uporabo neizkoriščenih prostorov v lasti sosedov z urada za nadzor proračuna: »Po naših, sicer ne uradno preverjenih informacijah prostori niti niso polno zasedeni. Zato smo predlagali, naj sklene dogovor z ministrstvom za javno upravo in tako pridobi dodatne prostore za naše sodišče, kar bi vsekakor bilo najbolj ekonomično z vidika varnosti in poslovanja sodišča.«

Odziv ministrstva za pravosodje še čakamo.