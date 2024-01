Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je v soboto zatrdil, da pripadniki palestinskega gibanja Hamas na severu enklave delujejo le sporadično in brez poveljnikov.

Kot je poudaril, želi vojska doseči enako v osrednjem in južnem delu Gaze, kamor so ob začetni kopenski invaziji napotili civiliste. Izrael sicer odtlej neprestano cilja tarče v teh delih Gaze, od koder tamkajšnje oblasti tudi danes poročajo o žrtvah.

Ubita še dva novinarja

Med današnjimi žrtvami izraelskih napadov sta bila tudi novinarja francoske tiskovne agencije AFP oziroma katarske televizije Al Jazeera, Mustafa Turia in Hamza Uael Dahduh. Slednji je sin Uaela al Dahduha, glavnega dopisnika Al Jazeere iz Gaze, ki je bil nedavno tudi sam poškodovan v izraelskem napadu iz zraka. Že pred tem pa je ostal brez soproge in dveh otrok, ki so bili ubiti v uvodnih tednih vojne.

V zadnjih 24 urah je bilo v Gazi skupno ubitih 113 ljudi, še 250 je ranjenih, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Hagari je povedal, da izraelska vojska v nadaljevanju ofenzive ne bo delovala enako kot na severu, a izjave ni pojasnil. Je pa zatrdil, da so "begunska taborišča v osrednji Gazi polna teroristov", na jugu enklave pa naj bi območje Han Junisa bilo polno tunelov, v katerih deluje Hamas.