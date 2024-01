»Nujno je treba preprečiti regionalno zaostrovanje na Bližnjem vzhodu. Nujno je treba preprečiti, da bi bil Libanon vpleten v regionalni konflikt,« je dejal Borrell na skupni novinarski konferenci s Habibom. »Mislim, da je vojno mogoče preprečiti, treba se ji je izogniti in diplomacija lahko prevlada,« je dodal.

Hezbolah odgovoril na uboj Arurija

Od začetka vojne v Gazi so se zaostrile tudi razmere na izraelsko-libanonski meji. Bojazni pred širitvijo konflikta so se še povečale po torkovem uboju namestnika vodje gibanja Hamas Saleha al Arurija v Bejrutu. Izrael sicer uradno ni prevzel odgovornosti za napad z dronom, v katerem je bil ubit Aruri.

Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je danes sporočilo, da je izstrelilo več kot 60 raket na izraelsko vojaško oporišče na severu Izraela. Obstreljevanje severnega Izraela je Hezbolah označil kot svoj prvi odgovor na uboj Arurija.

Diplomatska prizadevanja za zmanjšanje napetosti in dolgoročno stabilnost v regiji so bila tudi tema današnjih pogovorov Borrella z libanonskim premierjem Nadžibom Mikatijem. Kot je na družbenem omrežju X dejal Borrell, sta z Mikatijem govorila o razmerah v južnem Libanonu, vojni v Gazi in razmerah v Siriji.

Borrell se je danes srečal tudi s poveljnikom mirovnih sil Združenih narodov v Libanonu (UNIFIL) Aroldom Lazarom in predsednikom libanonskega parlamenta Nabihom Berijem.

Njegov obisk je del diplomatskih prizadevanj za preprečitev nadaljnje regionalne eskalacije, zlasti na libanonsko-izraelski meji, in poziva k rešitvi vojne v Gazi.

»Diplomatski kanali morajo biti odprti, da sporočijo, da vojna ni edina možnost, ampak je najslabša možnost,« je dejal Borrell.

Blinken pri Erdoganu

Medtem ko se krepijo strahovi, da bi se lahko izraelska vojna v Gazi razširila na celotno regijo, se na Bližnjem vzhodu znova mudi tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki se je danes v Istanbulu sešel s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Poleg Turčije, Izraela, Egipta, Jordanije, Katarja, Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov ter Zahodnega brega bo obiskal tudi Grčijo.