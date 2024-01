Da bi ljudje spet spoznali pomen tovarištva

V ponedeljek, 8. januarja, bo minilo natanko 81 let od zadnje bitke Pohorskega bataljona. Krvavega spopada z okupatorjem je bilo leta 1943 konec ob 15. uri. Natanko ob tej uri bodo v ponedeljek na velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega obudili zgodbo o slovenskih junakih, o njihovem neizmernem pogumu in srčnosti, ki so jo nosili v sebi kljub skrajnim in težko predstavljivim razmeram.