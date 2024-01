V Srbiji so jo številni kritizirali na družbenih omrežjih. Na koncu se je oglasila še Ljubica Njegomir, hči pevke Merime Njegomir, ki je pela Ivanova korita, in na omrežju X sporočila: »Poje pesem moje mame, srbske pevke, ki jo je napisal in komponiral Srb.« Nato je še dodatno »pojasnila«: »Pevka iz Hrvaške na nastopu v Črni gori poje pesem, napisano v Srbiji, in poziva k sovraštvu do te države. Poskus zavajanja in podpihovanja slabega med narodi. Poreklo moje mame ali kogar koli drugega ni tema. Rada imam Črno goro. Naj poje, kdor hoče in kar hoče.«

Pevka je odziv, ki ga je sprožila v Srbiji, komentirala za Index in dejala: »Mir božji, Kristus se je rodil. In, otroci, pazite na Srbijo.« Pozneje se je za srbski Blic oglasil še Milutin Popović Zahar, avtor pesmi Ivanova korita. Med drugim je dejal, da je to njegova najlepša srbska pesem, in dodal, da nima pojma, kaj govori Severina, ter da po njegovem mnenju sploh ni estradnica. »Bolje bi bilo, da uredi svoje življenje, kot da se meša v to, katera pesem je srbska, katera pa črnogorska,« je še povedal.