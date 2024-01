Nika Prevc je včeraj v Beljaku potrdila naše besede, da je v življenjski formi in da je ob skokih brez napake brez konkurence. V sredo je slavila s prednostjo 26 točk pred tekmicami, včeraj je popolno dominanco potrdila z 20,3 točke prednosti pred prvo zasledovalko. To sta razliki, ki ju skakalni svet na tekmah na srednji napravi ne pomni. »Vse skupaj se mi zdi ta hip zelo enostavno. Le uživam na skakalnici,« s svojo mirnostjo dodaten strah v kosti tekmicam nažene Nika Prevc, ki se ji velike razlike ne zdijo nič posebnega. Še več. Čeprav je imela v obeh skokih daleč najboljšo oceno, s samo izvedbo ni bila povsem zadovoljna. »Pri odskoku nisem dobila prave višine, a je pozitivno to, da sem izgubljeno nadoknadila v zraku,« je razlagala 18-letna skakalka po četrti zmagi na zadnjih petih tekmah svetovnega pokala.

Komentar: Zmaguje z veliko lahkoto in brez besed

Kljub izjemnim rezultatom ostaja skromna in redkobesedna. »Zelo lepo je, a sedaj se želim le malce spočiti in nato čim dlje nadaljevati v tem ritmu,« se ne ozira na vprašanja, ali jo zanimajo dosežki svojih starejših bratov in drugi rekordi v tem športu. S štirimi zmagami na svojem računu sedaj diha za vrat bratu Domnu, ki jih ima pet. Da postane najboljša v družini Prevc, jih potrebuje še nekaj več. Najstarejši brat Peter jih ima 23 in prav on je najbolj ponosen na dosežke mlajše sestre, kar redno sporoča svojim sledilcem na družbenih omrežjih. Velika premoč Nike Prevc bolj skrbi njene tekmice, kar je priznala tudi včeraj druga in prva med zemljankami, domačinka Eva Pinkelnig. »Vprašala sem jo, kaj je jedla za zajtrk. Odgovorila mi je, da med. Morda bom to poskusila na naslednji tekmi,« je razlagala izkušena Avstrijka, ki je nekako nakazala, da ne pozna pravega načina, kako premagati ta hip prvo skakalko sveta.

Na stopničkah po več kot letu dni

Odlični nastopi Nike Prevc dajejo krila celotni slovenski reprezentanci. V Beljaku je bila te dni najuspešnejša Nika Križnar. Po dveh odličnih skokih je včeraj s tretjim mestom delala družbo mlajši rojakinji na odru za zmagovalke. »Res sem vesela zase in za Niko. Pokazala sem svoja najboljša skoka v sezoni in želim si, da nadaljujem v tem ritmu,« je po 25. uvrstitvi na zmagovalni oder dejala Nika Križnar, ki pa je na stopničke čakala zelo dolgo. Nazadnje je bila na njih ravno v Beljaku ob izteku leta 2022, ko je bila prav tako tretja. S petimi zmagami pa ostaja najuspešnejša slovenska skakalka, a je le vprašanje časa, kdaj jo bo prehitela njena soimenjakinja. Nika Prevc je z novo zmago povečala tudi svojo prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala in je tako na dobri poti, da ponovi uspeh Nike Križnar iz sezone 2020/21, ko je postala prva Slovenka z velikim kristalnim globusom. Odličen dan varovank Zorana Zupančiča sta dopolnili Ema Klinec (21.) in Katra Komar (23.). »Nika Prevc trenutno skrbi za mojo glasbeno željo na vsakem tekmovanju. Poslušanje Zdravljice je nekaj izjemnega, še lepše je to videti, ko sta na odru za zmagovalke dve slovenski skakalki,« je povedal Zoran Zupančič in dejal, da bo varovankam namenil tri dni počitka, nato sledijo dva dneva treninga in potovanje na Japonsko, kjer se bo prihodnji konec tedna v Saporu nadaljeval svetovni pokal. x

