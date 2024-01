Ob zapori Dunajske ceste: Premalo cest ali slaba prometna politika?

Zaradi strahu pred prometnim kolapsom med zaporo na Dunajski cesti se je izpostavilo vprašanje prometne ureditve v Ljubljani, saj lahko že zaprtje ene prometnice ogrozi promet v večjem delu mesta. Pogledali smo, katere so še druge kritične točke v ljubljanskem prometu in kateri ukrepi bi bili potrebni za bolj tekoč promet. Ali potrebujemo dodatne ceste in razširitev obstoječih? Kakšno vlogo ima pri razbremenitvi ljubljanskih cest javni potniški promet?