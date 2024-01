Tretja tekma novoletne turneje v smučarskih skokih v Innsbrucku se ni izneverila dolgoletni tradiciji. Razplet dramatične zračne bitke na kultni skakalnici Bergisel, ki je trajala kar 150 minut, je znova krojil veter, ki je bil za večino tekmovalcev vzgonski. Vodstvo tekmovanja je z dolgimi prekinitvami skušalo poskrbeti za čim bolj izenačene pogoje, 21.000 gledalcev na razprodanem stadionu stadionu v tirolski prestolnici pa se ob prekinitvah ni dolgočasilo. Iz zvočnikov v izjemno akustični areni je donela glasba, da so se izmenjaje počutili kot na rock koncertu ali gasilski veselici. Avstrijski navijači so bili v transu, saj so z Janom Hörlom na prvem in Michaelom Hayböckom na tretjem mestu, imeli dva nacionalna asa na stopničkah. V sendviču med njima je bil Japonec Rjoju Kobajaši (tretjič na letošnji turneji je bil drugi), ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku turneje (doma ima že dva zlata orla), saj je bil dosedanji nosilec modre majice, Nemec Andreas Wellinger, ob očitni živčnosti peti. Razlika med kandidatoma za zlatega orla je 4,8 točke, kar je obeta za napet finale v soboto v Bischofshofnu.

Slovenija ponovila dosežek iz leta 1987

Slovenska reprezentanca je s tremi tekmovalci med najboljšo deseterico dosegla lep ekipni uspeh ter izenačila naj dosežek iz leta 1987, ko so bili med najboljšimi Primož Ulaga, Matjaž Debelak in Miran Tepeš. Prvo ime slovenske zasedbe je bil 24-letni Lovro Kos, ki je končal na četrtem mestu, tretjo stopničko, na kateri je bil po prvem polčasu, pa je zgrešil za osem desetink točke. Član SSK Ilirija je v prvi seriji ob ugodnem vetru izvedel popoln napad, tudi v drugi ni popuščal, a mu je zmanjkal lepši doskok. »Nobenega razočaranja in grenkega priokusa, ampak veliko zadovoljstvo ob četrtem mestu. Doskok bo treba popraviti. Oba skoka, v katerih sem imel srečo z vetrom, sta bila zelo lepa,« je nastop ocenil Lovro Kos. Odločno je zatrdil, da ga dolge čakanje ni zmedlo. » Vmes sem že upal, da bodo tekmo prekinili. Možgani so šli po svoje. Malo sem bil živčen, a sem opazoval, kako je lepa pokrajina in se osredotočal na svoj skok,« je po tretjem četrtem mestu v sezoni dodal Kos in športno priznal, da so na stopničkah trije, ki so so to zaslužili ter napovedal, da bo zlatega orla osvojil Kobajaši. »Ko ga gledaš, je lepo videti, kako sproščeno deluje,« je za slovo navrgel, se odpravil v savno in na večerjo ter napovedal popoln odklop glave.

Anže Lanišek, zmagovalec v Garmischu, je bil zadovoljen s sedmim mestom, saj je naredil dva dobra skoka, kar je pokazal takoj po doskoku s stisnjeno pestjo. »Morda sem bil v prvem skoku še malo zadržan, v drugega sem šel brezkompromisno. Čakanje v finalu na zaletišču ni bilo dolgočasno, saj nas je bil zgoraj devet tekmovalcev in še nekaj predskakalcev. Tega smo že vajeni. Bolje je bilo, da so počakali, kot da bi jih spuščali v neenakovredne pogoje,« je razlagal Anže Lanišek, potem ko je že v mraku izpolnil številne želje navijačev za avtograme in fotografiranje. »Vsakemu privoščim, da osvoji zlatega orla, bomo videli, kaj se bo zgodilo v Bischofshofnu,« je še pripomnil priljubljeni Žaba.

Osmoljenec dneva je bil Peter Prevc

Timi Zajc je nastopil v slogu letošnje sezone, torej povprečno in brez presežka, a bil na koncu zadovoljen z desetim mestom. »Klasičen Innsbruck, ko je odločala tudi sreča,« je bil jedrnat Timi Zajc. Domen Prevc (23. mesto) je nadaljeval z zbiranjem točk: »Z nastopom sem zadovoljen, s kančkom sreče bi bil še višje. Komaj čakam Bischofshofen, kjer je skakalnica večja.« Na pripombo, da je sestra Nika dosegla novo zmago na tekmi za svetovni pokal, je odvrnil: »Nisem še prišel do tja.« Osmoljenec dneva je bil Peter Prevc, ki je, potem ko ga je presenetil močan sunek vzgonskega vetra, izgubil dvoboj z Norvežanom Sundalom in ostal brez finala, sicer pa je imel 26. dosežek serije.

»Z izjemo ponesrečenega nastopa Petra Prevca, ki je imel težave s točnostjo, so ostali dobro opravili svoje delo in le številke so odločale, kdo bo na odru za zmagovalce. Kos je dvakrat skočil sproščeno. Lanišek je bil na ravni Garmischa, odbitki so mu odvzeli bitko za oder za zmagovalce. Tudi Zajc je naredil dva lepa skoka. Domen Prevc je pokazal napredek glede na težave dan prej. Držali smo stik z Avstrijci in gremo samozavestni v Bischofshofen,« je bil vidno zadovoljen slovenski selektor Robert Hrgota, ki si je čas med prekinitvami krajšal tako, da je klepetal in se šalil z avstrijskim tekmecem Andreasom Widhözlom ter mu na koncu prisrčno čestital za dva tekmovalca na stopničkah.

Iskrice z novoletne turneje Norvežanom manjka 1,5 milijona evrov Norveška reprezentanca v letošnji sezoni ne dosegla rezultatov v skladu z vlogo velesile. Neuspehi so povezani tudi s finančnimi težavami. Skakalci so že lani ostali brez generalnega sponzorja – norveške konfederacije sindikatov (napis sponzorja LO napis na kapah in čeladah je zamenjala norveška zastava), kar pomeni v blagajni 1,5 milijona evrov manj denarja. Nove sponzorje so iskali celo na Poljskem. Lanski zmagovalec je bil le predskakalec Poljak Dawid Kubacki je lani zmagal na tekmi v Innsbrucku, včeraj pa je bil le predskakalec, saj je izpadal že v kvalifikacijah, potem ko je bil 52. med 63 skakalci, pred tem pa je imel v seriji za trening sedmi dosežek. Nazadnje je obtičal v kvalifikacijah decembra 2014 v Engelbergu. »Skoki so nepredvidljiv šport. Nisem imel sreče z vetrom, vendar napredujem,« je povedal 33-letni Dawid Kubacki, ki je brez točk (33. mesto) ostal že v Garmisch-Partenkirchnu. Nadure v avstrijski reprezentanci Ker je oprema pomemben del uspehov v smučarskih skokih, reprezentance vseskozi iščejo nove rešitve in hodijo po robu pravil. V Oberstdorfu je bil v središču pozornosti nemški as Andreas Wellinger, ki je imel strgan dres pod pazduho po kvalifikacijskem skoku, a bil kljub temu, da je osvojil prvo mesto, ni bil pozvan na kontrolo opreme, zato ni bil diskvalificiran. Nato so za razburjene poskrbeli Avstrijci z reklamnimi napisi na zadnji stran dresov, ki pa so bil večji od dovoljenega. Ker so jih morali zmanjšati, so ljudje, ki skrbijo za opremo, delali nadure. Danes prost dan Na turneji bo danes prost dan, ki ga bodo reprezentance izkoristile za kondicijski trening in selitev na zadnjo postajo turneje Bischofshofen, kjer bo veliki finale jutri s kvalifikacijami in v soboto s tekmo (obakrat začetek ob 16.30).

*** 4,8 točke (v dolžini 2,6 metra) je razlika med Japoncem Rjojujem Kobajašijem in Nemcem Andreasom Wellingerjem v bitki za zlatega orla. Najboljši Slovenec je Anže Lanišek na šestem mestu z zaostankom 50,3 točke (27,9 metra). Tretji Avstrijce Jan Hörl ima pred njim 26,7 točke naskoka (14,8 metra).

*** Odločil sem se za popoln napad. Možnosti sta bili le dve, zmaga ali poraz. Takšen pristop mi ustreza. Zdaj grem poln samozavesti domov v Bischofshofen. Jan Hörl, zmagovalec v Innsbrucku