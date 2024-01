Pomemben korak na poti oživljanja smučišča

Na Zatrniku so v novo leto vstopili s pomembno pridobitvijo: koncesijsko pogodbo za gradnjo nove sedežnice Hotunjski vrh in obstoječo sedežnico Berjanca. Na začetek obratovanja smučišča so kljub pomanjkanju naravnega snega dobro pripravljeni, še vedno pa se zatika pri sodelovanju z občino Gorje.