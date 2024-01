Kar je bilo na neki način jasno že nekaj časa, je na zadnji dan starega leta postalo tudi uradno. Slovenski košarkar Goran Dragić je pri 37 letih zaključil bogato športno pot. Še zadnjič bo na parket stopil na poslovilni tekmi, ki jo je napovedal za avgusta v Stožicah. Na dvodnevnem dobrodelnem dogodku, izkupiček bosta prejeli dobrodelni organizaciji, ki ju bo izbrala Fundacija Gorana Dragića, naj bi se trlo košarkarskih zvezdnikov, s katerimi je Ljubljančan v karieri stkal prijateljske vezi.

Zadnjo tekmo v ligi NBA, kjer je preživel kar 15 sezon, je Goran Dragić odigral konec aprila lani pri Milwaukeeju. V letošnji se mu ni uresničila želja, da bi še enkrat oblekel dres Miamija, tudi zaradi zdravstvenih težav s kolenom, ki so ga obremenjevale v zadnjem obdobju kariere. Zmaj (The Dragon), kot ga kličejo v ZDA, se je v ligo NBA prebil leta 2008. Bil je član Phoenix Suns, Miami Heat, Houston Rockets, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Chicago Bulls in Milwaukee Bucks. Največji uspeh v karieri je dosegel na evropskem prvenstvu leta 2017 v Carigradu, kjer je s Slovenijo osvojil zlato kolajno in bil najkoristnejši igralec (MVP) prvenstva. Leta 2020 je z Miamijem zaigral v velikem finalu lige NBA, kjer si je na prvi tekmi huje poškodoval stopalo. Tudi zaradi tega so LA Lakers na koncu slavili s 4:2 v zmagah. Leta 2018 je kot prvi Slovenec nastopil na tekmi Vseh zvezd, leta 2014 pa prejel nagrado za igralca, ki je najbolj napredoval. Tedaj so ga izbrali tudi v tretjo najboljšo peterko lige. Prve košarkarske korake je naredil pri Iliriji, nato pa ga je pot v Evropi vodila še v Slovan, Murcio, Olimpijo ter Baskonio.

Dragić je novico o športni upokojitvi sporočil preko družabnih omrežij v dolgem sporočilu, v katerem se je zahvalil vsem, ki so imeli vpliv na njegovo kariero. »Zahvaljujem se mojim trenerjem na začetku poti Branku Bavdažu, Spasoju Todoroviću, Zoranu Martiću, Alešu Pipanu, Daliborju Damjanoviću, Memiju Bečiroviću in Aleksandru Đikiću, ki so me trenirali v mojih mladih letih in verjeli vame,« je izpostavil Goran Dragić. Pozabil ni na svojo družino in soigralce ter predvsem mentorje. Izpostavil je zvezdnika Steva Nasha, trenerja Igorja Kokoškova in rojaka Radoslava Nesterovića. »To so moji prijatelji za vse življenje,« je zapisal in dodal še imeni agentov Rada Filipovića in Billa Duffyja, ki sta ga podpirala v najtežjih časih. »Vseh dobrih stvari je enkrat konec, a sanje o košarki bodo vselej z mano. Hvala vsem navijačem, ki ste me podpirali v NBA, v Evropi in z mojo preljubo slovensko reprezentanco. Hvala vsem in srečno novo leto vsem,« je ob koncu dolgega sporočila zapisal Dragić.

Po objavljenem zapisu so se vsule čestitke za uspešno kariero z vseh strani. Dragiću so se poklonili številni velikani slovenske, evropske in svetovne košarke ter klubi, za katere je igral. Posebej čustven posnetek so objavili pri njemu ljubem Miamiju. Svoje mnenje pa je podal tudi ta hip eden najbolj vročih igralcev na svetu Luka Dončić, ki mu je bil Dragić mentor in ga je vzel pod svoje okrilje leta 2017, ko sta skupaj s soigralci v slovenski reprezentanci spisala eno najlepših zgodb v zgodovini slovenskega športa. »Leta 2017 sva sodelovala na neverjetni poti, ki nas je pripeljala na evropski košarkarski vrh. Takrat je bil v neverjetni formi. Enostavno sem vesel, da ga poznam in da sem imel priložnost igrati z njim. Poleti 2017 sem se naučil ogromno o tem, kaj pomeni biti vodja ekipe. Veliko me je naučil in za to mu bom večno hvaležen,« je po upokojitvi Gorana Dragića povedal Luka Dončić.