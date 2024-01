Avtomobili na sončne celice: Brezplačen doseg, a tudi astronomska cena

Poskusi, da bi avtomobil poganjalo sonce, imajo že dolgo brado. Med prvimi uveljavljenimi znamkami, ki so sanje pretvorili v realnost, je bil Hyundai leta 2019 s hibridno sonato. Mesto za sončne celice so našli na strehi. Danes so paneli dragi, ampak bi se z ekonomijo obsega dalo tudi to ceno znižati.