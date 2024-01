Srečno novo leto

Treba bo počakati do novembra. Donald Trump je že napovedal, da – če spet postane ameriški predsednik – ne namerava ponavljati starih napak. Zamenjal bo tudi srednji in nižji kader v svoji administraciji. Prepričan je, da mu je prav slednja onemogočila, da bi »Amerika spet postala velika«. Njegov namen je korenito spremeniti podobo Združenih držav in posledično sveta. V svojem prvem mandatu je bil prav državni aparat tisti, ki mu ni omogočil, da bi imel popolnoma proste roke. Prepričan je, da je celo volitve izgubil prav zaradi njega. To se ne bi moglo zgoditi, če bi bil ameriški pravni red tako zgledno urejen, kot je na primer pravni red v Egiptu.