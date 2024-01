V Južni Koreji zabodli opozicijskega voditelja

V južnokorejskem pristaniškem mestu Busan so danes zabodli opozicijskega voditelja Lee Jae-myunga. Kot je razvidno iz televizijskih posnetkov, je med novinarsko konferenco k 59-letnemu politiku pristopil moški in ga zabodel v vrat. Poškodovanega politika so prepeljali v bolnišnico, napadalca pa aretirali.