»Ko sem danes obiskal urgenco, sem se lahko spet prepričal v tisto, kar v resnici vsi vemo, a o tem premalo govorimo. O srčnosti, požrtvovalnost in predanosti osebja, ki včasih tudi v zelo težkih razmerah oskrbuje paciente v glavnem mestu,« je Golob dejal po obisku internistične prve pomoči in urgentnega kirurškega bloka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer se je srečal z dežurno zdravniško in reševalno ekipo.

Osebju se je zahvalil za trud in predanost, ki jo izkazujejo. »Tudi oni so ljudje in imajo doma družine, pa so danes tukaj in bodo vso noč, zato da bodo lahko pomagali tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo tudi v času silvestrovega,« je orisal.

Za zdaj so razmere na ljubljanski urgenci po njegovih besedah nekoliko bolj mirne kot običajno in želi si, da tako ostane tako v nadaljevanju silvestrskega večera in noči kot v celotnem letu.

Zahvalil se je tudi drugim reševalnim in zdravniškim ekipam po državi za njihovo delo in vsem zaželel »srečno, neustrašno in hkrati pozitivno leto 2024«.