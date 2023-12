Skakalke je v nemškem zimskošportnem središču čakal naporen dan. Zjutraj so imele na sporedu dva skoka za trening, ki pa ga je večina tekmovalk spustila, saj so novo prizorišče moč imele spoznati že včeraj na prostem treningu. Iz slovenskega tabora sta tako zjutraj nastopili le Nika Križnar in Ajda Košnjek, ki se nista najbolje spoprijateljili s skakalnico.

Skakalke je nato v popoldanskem času najprej čakala kvalifikacijska serija, v kateri je po ponesrečenem skoku iz slovenskega tabora izpadla Katra Komar. Taja Bodlaj, Ajda Košnjek, Nika Križnar, Ema Klinec in Nika Prevc s kvalifikacijo niso imele težav, a so bile pri svojih poskusih še zelo zadržane. V prvi seriji pa so varovanke Zorana Zupančiča stopile na plin, predvsem je to storila Nika Prevc. Najmlajša iz skakalne dinastije je znova pokazala, da ima šampionsko kri in se zgleduje po svojih starejših bratih, predvsem Petrom, ki je že bil najboljši skakalec sveta.

»Saj ne vem, kaj bi povedala. Vse sem pokazala na tekmi. Super, da mi je tole uspelo. Čakati je vedno dolgočasno, a vseeno sem pred finalom vedela, na kaj moram paziti in na to sem se osredotočila. Zagotovo je bilo nekaj posebnega, ko sem bila visoko na ramah sotekmovalk po tekmi. Lepo mi je, ne znam tega niti povedati,« je za slovensko nacionalno televizijo takoj po slavju povedala Prevc.

Velika prednost v seštevku turneje

Nika Prevc je na zadnji tekmi v Engelbergu slavila svojo prvo zmago v karieri v svetovnem pokalu, da pa ni šlo za enodnevni preblisk, je pokazala v prvi seriji tekme v Garmischu. Na olimpijski skakalnici je navdušila peščico gledalcev v izteku skakalnice. Nemški organizatorji so pričakovali več kot pet tisoč ljudi, a jih je bilo, če pogledamo čez palec, morda tisoč. Nika Prevc je s skokom dolgim 133 metrov postavila ženski rekord naprave in s prednostjo 7,8 točke vodila pred Norvežanko Eirin Maria Kvandal. Tretja je bila povratnica po poškodbi Eva Pinkelnig, ki je bila najboljša v kvalifikacijah pred tekmo. V finale so se uvrstile tudi Ema Klinec (13.), Nika Križnar (21.) in Ajda Košnjek (27.), Taja Bodlaj je tekmo končala na nehvaležnem 31. mestu.

V finalu so Slovenke odločno napadle. Ajda Košnjek je prišla do 25. mesta, Niki Križnar je uspel odličen skok in je napredovala do 14. mesta, Ema Klinec je tekmo zaključila tik za najboljšo deseterico. Nato se je vnel hud boj za zmagovalni oder. Prve stopničke kariere si je s tretjim mestom priborila Abigail Strate iz Kanade. Izjemen napad je iz ponovno nižjega zaletišča uprizorila Norvežanka Kvandal, ki je skočila 132,5 metra. Na svoj nastop je čakala le še Nika Prevc, ki je še enkrat več skočila izjemno. 130 metrov in odličen telemark je pomenilo, da je prišla do svoje druge zaporedne zmage in tako še naprej skrbi za zgodovinske uspehe najuspešnejše skakalne družine na svetu. Na koncu je vse tekmice ugnala 12,9 točke, s čimer si je priborila tudi lepo prednost pred drugo tekme novoustanovljene turneje Two nights. Druga tekma bo prvega januarja popoldan v Oberstdorfu, kjer bo imela 18-letna Nika priložnost za zgodovinski uspeh, da se v zgodovino zapiše kot prva zmagovalka nove turneje.

🏆 Nika Prevc 🇸🇮 is just unstoppable now! She achieves another win to take the lead in the 2-Nights-Tournament 🔥 And Abigail Strate makes her first podium this season 🥉 We’re all happy to see Eva Pinkelnig back in great shape 😍#fisskijumping#skijumping#skijumpingfamilypic.twitter.com/1PGPB8xvBk — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) December 30, 2023

Preberite še:

#portret tedna: Nika Prevc, smučarska skakalka