odišče v Madridu je v sredo sporočilo, da je proti Begoni Gomez sprožilo preiskavo zaradi suma korupcije pri njenem poslovanju in domnevnega trgovanja z vplivom. Preiskava se je začela 16. aprila na podlagi pritožbe protikorupcijske skupine Manos Limpias. Uvedba preiskave je sprožila burne odzive španske opozicije, Sanchez pa je sporočil, da mora razmisliti o morebitnem odstopu s položaja in da bo svojo odločitev podal v ponedeljek.

Sancheza so podprli člani leve koalicijske vlade in drugi levi politični voditelji.

Udeleženci današnjega shoda so vzklikali »Pedro, ne predaj se«, »Seveda se splača« in »Ostani«, ter mahali z rdečimi zastavami stranke in transparenti z napisom Sanchez, nadaljuj, poročajo tuje tiskovne agencije.

Današnji shod je potekal namesto načrtovanega sestanka vodstvenega odbora PSOE, na katerem naj bi potrdili kandidate stranke na volitvah v Evropski parlament 9. junija. Vodilni člani stranke so prekinili srečanje, na katerem so znova potrdili podporo premierju, in se pridružili okoli 10.000 protestnikom.

Zunanji minister Jose Manuel Albares je dejal, da bo shod socialistov potrdil »politiko napredka« stranke, da bi Španija še naprej vodila Evropo. »Zagovarjali bomo politiko, ker je politika osnova demokracije, in sicer spričo medijskega nadlegovanja, spričo političnega nadlegovanja, spričo obrekovanja in potegavščin,« je poudaril.

»Demokracije nazadujejo, če se izidom volitev odreče legitimnost,« je na shodu opozorila Sanchezova namestnica María Jesus Montero. Dodala je, da prav to skušata desnica in skrajna desnica doseči s strategijo blatenja. »Pedro, ostani,« je po po poročanju tujih tiskovnih agencij še pozvala strankarskega kolega.

Konservativna opozicijska Ljudska stranka in skrajno desni Vox predsedniku vlade očitata, da igra žrtev.