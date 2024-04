Po prvih podatkih so člani posadke napačno izračunali hitrost in se pomolu približali prehitro, poroča portal Cruise Hive. Da bi ladjo upočasnili, so že med pristajanjem vrgli sidro, vendar poskus ni bil uspešen. Trčenje je sicer povzročilo le minimalno škodo na ladji in pomolu, o poškodovanih na krovu ali kopnem pa ni poročil.

Pristanišče, ki ima osem privezov za velike ladje, je najbolj priljubljeno pristanišče za velike turistične ladje v Turčiji. Uradniki pravijo, da incident ni negativno vplival na poslovanje.