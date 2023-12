Škrinjar se je zaletel v nasproti vozeč osebni avtomobil 29-letnega moškega. Policisti so oba voznika preizkusili z alkotestom. 29-letnik je vozil trezen, Škrinjarju pa je alkotest izmeril 0,74 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, zaradi česar mu ne grozi zgolj odvzem vozniškega dovoljenja, pač pa tudi ovadba zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje, kar se v njegovem primeru zaradi povzročitve lahke poškodbe kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom od treh mesecev do treh let, navaja Večer.

Po navedbah mariborske policijske uprave so voznika odpeljali na urgenco Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, kjer so ugotovili, da se je 29-letnik v nesreči lažje poškodoval, povzročitelju nesreče pa so policisti odredili še strokovni pregled. Kaj je pokazal odvzem krvi, še ni znano, je pa Večer neuradno izvedel, da se je Škrinjar poskušal pregledu izogniti in bil pripravljen zdravstvenemu osebju za to celo plačati pod mizo.

Zdravnik je ponudbo zavrnil, ko je o domnevnem poskusu korupcije spregovoril z medicinskimi sestrami, pa se je zdravstveno osebje odločilo, da je primer zrel za prijavo policiji. V UKC Maribor so potrdili sum storitve kaznivega dejanja, povezanega z opravljanjem njihove dejavnosti v minulih dneh. »Ker postopek še poteka, več informacij ne moremo podati,« so informacijo o prijavi na policijo potrdili v UKC Maribor.

»Da je prišlo do nesreče, obžalujem, ker pa preiskava še poteka, je zaenkrat ne bom komentiral,« je Škrinjar povedal za Večer. Ob vprašanjih o stopnji njegove alkoholiziranosti in policijskem zbiranju obvestil o sumu podkupovanja pa je predsednik nadzornih svetov v Mariborskem vodovodu in Energetiki ter član nadzornega sveta Snage prvotni odgovor razširil. »Slišiva se lahko po 2. januarju. Glede na težo prometne nesreče (gre za nesrečo II. kategorije, torej nesrečo z lažjimi poškodbami), ki je nedvomno izjemno travmatična izkušnja, se zaradi šoka, stresa in udarca okoliščin ne spominjam,« je napisal v SMS-sporočilu.

Z Mestne občine Maribor so sporočili, da je župan za dogajanje izvedel danes iz medijev. »Verjamem, da bo (v kolikor še ni) gospod Škrinjar prevzel odgovornost in odstopil, saj takšno dejanje meče slabo luč tako na druge nadzornike kot tudi na javna podjetja, ki jih je do sedaj uspešno nadziral,« se je odzval Arsenovič.

Le dobro uro kasneje so iz Javnega holdinga Maribor sporočili, da je Škrinjar že podal odstopno izjavo. »V zvezi dogajanjem, ki je danes zaokrožilo po medijih, navezujoč se tudi na izjavo župana MOM Saše Arsenoviča, seznanjamo javnost, da je Damijan Škrinjar podal odstopno izjavo z vseh nadzorniških funkcij v podjetjih iz Skupine JHMB,« so zapisali.