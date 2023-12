Pismo dedku Mrazu

Dragi dedek Mraz, letos sem se res trudil biti priden; trudil sem se, da me ne bi razburjali vozniki, ki buljijo v telefon, namesto da bi zapeljali v križišče; trudil sem se preslišati, ko avtomatska blagajna v trgovini reče »pet céntov« in ko po radiu rečejo »Stóžice«; trudil sem se brez kremženja spiti vse vodene in mlačne espresse, ki so mi jih za dva evra postregli v ljubljanskih kavarnah; trudil sem se redno hoditi na rekreacijo in svojemu otroku ne pojesti cele črne čokolade s pomarančo. Če si vse to videl – in pravijo, da ti vse vidiš, celo smisel v naši zdravstveni politiki – potem te prosim, da mi za novo leto prineseš prihodnost.