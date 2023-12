Fotografija, ki so jo med prazniki posneli na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago v Palm Beachu na Floridi, prikazuje nasmejanega 77-letnega Trumpa, obdanega z večino svojih otrok, vključno s 17-letnim sinom Barronom, ki ga imata z Melanio. Na družinskem portretu je tudi Melanijin oče Viktor Knavs, ostali člani Trumpove družine, ki so na fotografiji, pa so Donald Trump Jr. in njegova zaročenka Kimberly Guilfoyle, Ivanka Trump, njen mož Jared Kushner in njuni trije otroci ter Tiffany Trump in njen mož Michael Boulos. Trumpovega drugega sina Erica in njegove žene Lare na fotografiji ni.

Tiskovni predstavnik bivše prve dame je za The Post povedal, da se je Melania v času, ko so posneli fotografijo, ukvarjala z družinsko zadevo, vir blizu Melanie Trump pa je za Fox News pojasnil: »Melania se vedno zelo posveča svoji celotni družini. Ne bi smelo biti presenečenje, če bi izvedeli, da je ta božič preživela s svojo bolno mamo.«

Page Six je pred dnevi sicer pisal o tem, da Melania v naslednjem letu načrtuje več javnih nastopov. »Trump in člani njegove družine so tako prepričani, da bo ponovno postal predsednik, da insajderji v Mar-a-Lagu pravijo, da je z Melanio sklenil dogovor, da se bo v letu 2024 bolj angažirala,« je povedal vir. Dodal je, da se Melania zaveda priložnosti, da se pridruži vrsti zgodovinskih prvih dam in pusti svoj pečat, ter da bo predsedniški kampanji svojega moža tokrat namenila več časa, saj je Barron že najstnik.