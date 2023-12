Za domače, ki so prekinili serijo štirih porazov, je v prvem delu zadel Jack Eichel, v 23. minuti je Michael Amadio povišal na 2:0, a je Kopitar kraljem 11 minut kasneje vrnil upanje. Le minuto in pol kasneje je William Karlsson povišal na 3:1. Moore je minuto in 59 sekund pred koncem postavil končni izid. Zelo razpoložen je bil tudi domači vratar Logan Thompson, ki je zbral kar 32 obramb.

Los Angeles kljub porazu ostaja na četrtem mestu zahoda, še pred novim letom pa bodo Kings skušali osvojiti novi dve točki, saj v noči na nedeljo v Kalifornijo prihaja Edmonton. Nove strelske točke pa bo lovil tudi Kopitar, ki je zaenkrat s 14 goli in 16 podajami na 36. mestu lestvice strelcev v ligi in najboljši strelec svoje ekipe.

Edmonton je na lestvici resda šele na 12. mestu na zahodu, a je očitno v dobri formi, saj je ponoči kar s 5:0 na gostovanju odpravil San Jose.

Za manjše presenečenje je ponoči poskrbela Philadelphia, ki je s 4:1 ugnala vodilno ekipo zahoda in lige Vancouver. Odločitev je padla v drugi tretjini, ki so jo domači dobili s 3:0. Gostje so oživeli po 25 sekundah zadnjega dela, ko je zadel Teddy Blueger, končni izid pa je v 46. minuti ob igralcu manj na ledu postavil Garnet Hathaway.

Carolina pa je za peto mesto na zahodu s 5:3 ugnala Montreal. Kar trikrat je za zmagovalce zadel Andrej Svečnikov, v vseh treh primerih sta bila podajalca Brett Pesce in Sebastian Aho. Druga dva gola je dodal Jesper Fast, še enkrat več pa se je med podajalce vpisal Aho.