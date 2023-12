Mislim svoje mesto: To, kar dihamo, ni zrak

Te dni smo v Ljubljani spet prejeli tradicionalno novoletno darilo: onesnaženje zraka je tako visoko, da nam stroka priporoča, da naj otroci, bolehni in starejši ostanejo v zaprtih prostorih; bolnišnice so polne, saj umazan zrak doda svoje k težavam z dihanjem pri virozah in covidu. Vdanost prebivalcev je tako velika, da se za opozorila niti tista manjšina, ki bi jih lahko spoštovala, ne zmeni. Zaradi popolne vdanosti: en uradni organ opozarja na škodljivost izpuhov v tej nesrečni kotlini, drugi ne naredi čisto nič, da bi se položaj izboljšal. Zdravniki in znanstveniki pa obupano nizajo dokaze o trajnih škodljivih vplivih na zdravje in celo na učljivost otrok.