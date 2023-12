Po pojasnilih Kline so v okviru državnih tožilstev oblikovali skupino, ki pripravlja pogoje, kako bodo izvedli stavko, če vlada do 3. januarja ne bo uresničila odločbe ustavnega sodišča glede sodniških plač.

»Na kakšen način bomo stavkali, nas skupina še ni obvestila, bomo pa izrazili nezadovoljstvo glede neupoštevanja ustavne odločbe,« je poudarila Kline. Odločitev skupine glede načina izvedbe stavke pričakujejo do 3. januarja, je dodala.

Seznanili bodo tudi pristojne evropske organe

Tudi tožilci pa v primeru neuresničitve odločbe ustavnega sodišča razmišljajo o seznanitvi pristojnih evropskih organov. Kot je poudarila Kline, pripravljajo pismo, ki ga bodo naslovili tudi na najvišjo evropsko tožilsko institucijo. V pismu bodo izpostavili, da neustavnost glede sodniških plač velja tudi za tožilce in da je imela vlada za odpravo omenjene neustavnosti pol leta časa.

Ustavno sodišče je junija presodilo, da je več členov zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki se nanašajo na plače in materialni položaj sodnikov, neustavnih. Ocenili so, da so plače sodnikov prenizke, s čimer je kršeno ustavno načelo sodniške neodvisnosti ter načelo delitve oblasti. Zakonodajalec mora neustavnost odpraviti v šestih mesecih oziroma do 3. januarja prihodnje leto.

Na mizi več predlogov za odpravo neustavnosti glede sodniških plač

V zadnjih tednih je bilo na mizi več predlogov za odpravo neustavnosti glede sodniških plač, tudi zadnji predlog ministrstva za pravosodje, po katerem bi z interventnim zakonom sodnikom zagotovili dodatnih tisoč evrov bruto plače na mesec. A je zaenkrat ostalo zgolj pri predlogu.

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je ocenila, da za zdaj v koaliciji ni podpore tej rešitvi, ker jo namreč mnogi dojemajo kot parcialno urejanje za eno poklicno skupino, torej za sodnike in tožilce.

Na neuresničitev ustavne odločbe so se že odzvali sodniki, ki bodo 4. januarja za eno uro prekinili sodne obravnave. Kot je za STA prejšnji teden pojasnila predsednica Slovenskega sodniškega društva Vesna Bergant Rakočević, bodo protestni shodi sodnikov 4. januarja večinoma potekali na sedežih okrožnih in višjih sodišč za ta sodišča in za manjša okrajna sodišča na njihovem območju. Protesti se bodo začeli ob 10. uri in bodo trajali predvidoma do ene ure.

Odzval se je tudi Sodni svet, ki neuresničitev odločbe ustavnega sodišča šteje za hudo kršitev načela pravne države in zanikanje vladavine prava ter ustavne ureditve Republike Slovenije. O tem je Sodni svet danes pisno seznanil tudi predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, evropskega komisarja za pravosodje Didierja Reyndersa, predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo, predsednico Evropske mreže sodnih svetov Dalio Vasariene in Jožeta Štrusa iz generalnega direktorata evropskega komisarja za pravosodje.

V pismu Sodni svet izpostavlja, da je problematika neustavnosti sodniških plač ostala v celoti nerešena. Ob tem pa je bila problematika neustavnosti sodniških plač v poročilu Evropske komisije o stanju pravne države za leto 2023 zaznana kot ena od prioritet, ki jo mora nasloviti vlada.