»V čem se Netanjahu razlikuje od Hitlerja,« je na podelitvi znanstvenih nagrad v Ankari zbrane retorično vprašal Erdogan. Po njegovih besedah izraelska ofenziva na območju Gaze ni nič manj od tistega, kar so pod Hitlerjem počeli nacisti, poroča turška tiskovna agencija Anadolu.

Ob tem je Erdogan ocenil, da so institucije - med drugim Varnostni svet ZN, EU, novinarske organizacije in univerze, ki sicer služijo kot »apostoli demokracije« - spričo izraelskih napadov na Gazo povsem odpovedale.

❗🇮🇱⚔️🇹🇷 - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu after Turkish President Erdogan compared him to Hitler: “Erdogan, who committed genocide against the Kurds and holds the world record for imprisoning journalists who oppose his government, is the last person who can give us… pic.twitter.com/DiYrSUMr9d