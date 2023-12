Sladice, ki so res enostavne, so vedno najboljše. Ta je pripravljena en-dva-tri in res navduši z izgledom in z okusom. Pripravite se, da bo hitro zmanjkala, slišalo se bo pa samo cmokanje in vzdihovanje od užitka. Pripravite jih le zase, za uživanje v dvoje ali pa za druženje z družino in prijatelji.

Francoske opečence, oziroma kruhove šnite, poznamo čisto vsi. Da je uživanje v njih bolj enostavno, kruh narežemo na kocke in jih tako lahko enostavno postrežemo kar brez pribora in jemo z rokami. Že same, s cimetom in sladkorjem poljubčkane, kockice so fantastične, ko pa jih pomakamo še v svilnato čokoladno pomako, pa zagotavljamo nekaj minut čistega užitka, daleč stran od ponorelega sveta.

Za pripravo cimetovih kockic potrebujete:

KRUH: Najboljša je bela ali polbela štruca, ki ima veliko sredice. Kako jo narežete na kocke, si poglejte v videu spodaj! Ne pozabite tudi, da je najboljše, če je kruh star dva ali tri dni. Že malo bolj suh kruh se lažje nareže, pa še ne popije toliko jajčno-mlečne zmesi. Obrezane dele skorje (z nekaj kruha, seveda) nikar ne vrzite stran. Zmeljite jih v drobtine, narežite na kocke za krutone ali pa pripravite npr. kruhove cmoke.

JAJCA, MLEKO in MASLO: Z jajcem in mlekom pripravite zmes, v kateri namočite kruhove kockice. Maslo pa potrebujete za popeko malih slastnih zalogajčkov.

ZAČIMBE: Cimetovih ocvrtkov seveda ni brez cimeta. Tega dodate k sladkorju in nato popečenne kocke povaljate v tej mešanici. Kako se kristalčki sladkorja in cimeta prilepijo na tople cimetove kockice je res neverjeten pogled.

SLADKOR: Uporabite kar bel kristalni sladkor, ki se bo lepo prijel na kockice.

Da bo uživanje v cimetovih kockicah res pravo malo doživetje, pripravite še čokoladno pomako. Za pripravo čokoladne pomake potrebujete:

ČOKOLADO: Uporabite čokolado z vsaj 65% kakavovih delcev, da pomaka ne bo presladka ali pregrenka.

SMETANO in MLEKO: Da bo pomaka kremasta dodajte sladko smetano. Da pa bo lepo mazljiva in ne pregosta, pa še malo mleka.

VANILIJEV SLADKOR: Vse je boljše z malo vanilije. Dodaj vrečko vanilijevega sladkorja, vanilijevo esenco ali pa kar vanilijev strok.

SOL: Ta iz čokolade potegne še več okusa in je nikar ne izpustite. In brez skrbi, se čisto nič ne čuti.

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave. EMBED:

Najprej pa še nekaj receptov za sladice s cimetom:

Še več idej za sladice pa najdite pod oznako Sladice.

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2-4 oseb)

Sestavine za cimetove kockice:

1 struca kruha

2 jajci

40 ml mleka

1 ščepec soli

40 g belega kristalnega sladkorja

1/2 žličke cimeta

40 g masla

Sestavine za čokoladno pomako:

140 g čokolade

50 ml sladke smetane

40 ml mleka

1 zavitek vanilijevega sladkorja v prahu

1 ščepec soli

PRIPRAVA

Kruh najprej narežite na 2 centimetrske rezine, nato pa vsaki posamezni rezini obrežite skorjo, sredico pa narežite na 6 kock, da dobite kocke, velike približno 2 cm.

Na plitkem krožniku skupaj zmešajte sladkor in cimet.

Maslo stopite na ponvi.

Skupaj dobro zmešajte jajca, mleko in sol.

Kocke pomočite v zmesi – približno 4 sekunde – nato pa prenesite na stopljeno maslo v ponvi. Kocke pecite približno minuto ali dve na stran. Dobiti morate svetlo zlato barvo kock.

Takoj, ko se kocke pečene, jih stresite na cimetov sladkor in povaljajte na vseh straneh, da se svetleči kristalčki sladkorja in cimet oprimejo vseh strani kocke.

V ponvi segrejte smetano in mleko le toliko, da se začnejo pojavljati mehurčki. Nato ponev odmaknite s štedilnika, vanjo stresite narezano čokolado, sol in vanilijev sladkor in pustite 4 minute popolnoma na miru. Nato vse dobro zmešajte v svetlečo in svilnato pomako.

Še vroče cimetove kocke postrezite poleg čokoladne pomake. Cimetove kocke pomakajte v pomako in enostavno le uživajte.