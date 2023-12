Vodilni v podjetjih v pretežno državni lasti so zaslužili vse do 1,4 milijona

Menedžerji podjetij v pretežno državni lasti so lani zaslužili od 100 tisoč pa vse do 1,4 milijona evrov bruto. So merila o tem, koliko zaslužijo, jasna ali v prosti presoji nadzornih svetov družb?