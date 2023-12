Zaradi trajajoče ruske agresije je potrebno izboljšati mehanizme mobilizacije, piše v enem od dveh predlogov zakonov, ki sta bila objavljena v noči na danes.

Po novi zakonodaji bi se začetna starost za rezerviste znižala s 27 na 25 let, kar za vojsko potencialno predstavlja več kot 400.000 mladih moških. Obenem naj bi ponovno preverili že izdana potrdila za tiste, ki so bili prej ocenjeni kot nesposobni za služenje vojaškega roka.

Ukrajinci, stari od 18 do 60 let, ki so vojaški obvezniki, bodo morali biti v prihodnje vpisani v vojaški register in redno posodabljati svoje podatke. Obvestila o vpoklicu bi lahko pošiljali tudi po elektronski pošti, ne glede na dejansko prebivališče, in ne samo v papirnati obliki po pošti, kot je veljalo doslej. To bi omogočilo dostop tudi do Ukrajincev, ki so v tujini, izhaja iz osnutka zakona.

V skladu z drugim predlogom pa bi zaostrili kazni za manjkajoče podatke v vojaškem registru. Neupoštevanje pozivov bi namesto sedanje denarne kazni imelo za posledico takojšnjo zaporno kazen. Neupoštevanje predpisov o registraciji lahko povzroči zaplembo avtomobilov, zamrznitev računov in prepoved pridobivanja posojil.

Ukrajinci, ki živijo v tujini, bodo lahko na konzulatih nove osebne dokumente pridobili le, če bodo vpisani v vojaški register.

Predloga zakonov bi bila lahko še deležna sprememb. Po sprejetju zakonov tudi ni mogoče izključiti veta predsednika Volodimirja Zelenskega.

Zelenski je pred dnevi dejal, da želi ukrajinska vojska mobilizirati več sto tisoč Ukrajincev za bojevanje proti ruski invaziji, ki traja že več kot 22 mesecev. Vojaško vodstvo je predlagalo mobilizacijo od 450.000 do 500.000 Ukrajincev, vendar pa, kot je pojasnil ukrajinski predsednik, sam potrebuje več argumentov v podporo tej zamisli. Mobilizacijo vidi kot občutljivo vprašanje, med drugim tudi zaradi z njo povezanih stroškov.