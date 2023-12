V izraelskem zračnem napadu na begunsko taborišče Al Magazi v središču območja Gaze je bilo ponoči ubitih najmanj 70 ljudi, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. Tiskovni predstavnik ministrstva je dejal, da bo število smrtnih žrtev verjetno še naraslo zaradi velikega števila družin, ki živijo na tem območju. Bombe so padale na stanovanjske stavbe, uničevale celotne soseske in infrastrukturo, kot so ceste, ki vodijo v begunska taborišča in iz njih.

»Vsi smo bili tarča,« je dejal Ahmad Turokmani, ki je izgubil več družinskih članov, vključno s hčerko in vnukom. »V Gazi tako ali tako ni varnega kraja,« je še dejal za Associated Press.

Izraelska vojska je sporočila, da še pregleduje incident. »Kljub izzivom, ki jih predstavljajo teroristi Hamasa, ki delujejo na civilnih območjih v Gazi, je IDF zavezana mednarodnemu pravu, vključno s sprejemanjem izvedljivih korakov za zmanjšanje škode civilistom,« je dejal tiskovni predstavnik izraelskih obrambnih sil. Hamas je zračni napad označil za pokol in dejal, da gre za nov vojni zločin.

Po navedbah palestinskega Rdečega polmeseca so zaradi intenzivnih izraelskih zračnih napadov zaprte glavne ceste med Magazijem in dvema drugima begunskima taboriščema Al Burej in Al Nuseirat, kar ovira delo reševalnih ekip.

Gaza tragedy Besides starvation, there could be soon huge spread of epidemic diseases. The area of ​​the "Aliman al-Said" hospital in the Jabaliya refugee camp in the north of the Gaza Strip: graves, next to garbage, next to the line to receive water. pic.twitter.com/AqYCkXvtHx — Angelo Giuliano (@angeloinchina) December 25, 2023

Palestinians bid farewell to martyrs who were killed by Israeli air strikes in Al Maghazi refugee camp, central Gaza Strip. 25.12.23 pic.twitter.com/IFfjm0Lxyf — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) December 25, 2023

Izraelska vojska medtem napoveduje nadaljevanje operacij in ocenjuje, da bi lahko trajalo več mesecev preden bodo prevzeli nadzor nad mestom Han Junis na jugu Gaze. Ta konec tedna je bilo v palestinskih enklavi ubitih najmanj 16 izraelskih vojakov, ki se soočajo z gverilskimi napadi pripadnikov gibanja Hamas.

Je na vidiku novo premirje?

Diplomatska prizadevanja ob posredovanju Egipta in Katarja za novo premirje za osvoboditev preostalih talcev, ki jih zadržujejo skrajneži v Gazi, so prinesla le malo napredka javnosti, čeprav je Washington pogovore prejšnji teden opisal kot zelo resne. Izraelski vojni kabinet naj bi danes razpravljal o načrtu za vzpostavitev premirja, ki ga je predlagal Egipt. Ta predvideva sedem do deset dni prekinitve ognja, v tem času pa naj bi izvedli nove izmenjave ujetnikov in osvobodili vse talce, ki jih v Gazi še vedno zadržuje Hamas.

Izraelski mediji so včeraj poročali, da je Egipt Hamasu predložil tristopenjski dogovor, ki naj bi trajal več tednov in se na koncu končal z izpustitvijo vseh talcev ter prekinitvijo sovražnosti in umikom izraelskih vojakov iz Gaze. Hamas naj bi v začetni fazi izpustil ženske, otroke, bolne in ostarele v zameno za palestinske zapornike, poroča časnik Haaretz. V drugi fazi bi Hamas izpustil vojakinje in obe strani bi izmenjali trupla. V tretji fazi bi Hamas izpustil vse preostale talce in prekinil sovražnosti proti Izraelu, medtem ko bi se izraelske sile umaknile iz Gaze.

Izrael naj ne bi dopustil prekinitve ognja, dokler ne odpravi Hamasa, Hamas pa je sporočil, da ne bo razmišljal o izpustitvi talcev, dokler Izrael ne pristane na konec sovražnosti.