Za slovenske državne odbojkarske prvake ACH Volley je bila današnja tekma v ligi prvakov s Asseco Resovia zadnja priložnost, da se še vmešajo v boj vsaj za nadaljevanje evropske poti v pokalu CEV. A je niso izkoristili ter na Poljskem izgubili z 0:3 (-16, -16, -19). Že tako so bile njihove možnosti za morebitno presenečenje majhne, saj so na Poljsko odšli brez poškodovanega blokerja Matica Videčnika. Namesto njega je prvič v življenju tekmo v ligi prvakov začel 18-letni Jošt Kržič, in če k temu dodamo še leto dni mlajšega podajalca Nejca Najdiča, ki je začenjal vse tekme, ter Luko Marovta, še enega osemnajstletnika, je jasno, na čigavi strani so bile izkušnje.

V prvem nizu so izkušnje in seveda tudi kakovost še kako prišle do izraza. Ob slabem sprejemu so bili Ljubljančani ves čas v podrejenem položaju, saj je Resovia na servis Čebulja dosegla pet zaporednih točk za vodstvo z 11:3, s čimer je bil niz odločen. V njem so gostje imeli le 14-odstotni sprejem, domačini so dosegli tri ase in bili tudi v napadu precej bolj učinkoviti. Podobna zgodba je bila tudi v drugem nizu. V njem so domačini dodali še blok, tako da je bilo že sredi niza bolj ali manj jasno, na katero stran se bo nagnila tehtnica. Sredi niza je Gačič namesto kapetana Nikole Gjorgieva, ki so ga poljski blokerji spet dobro zaustavili, v igro poslal Jaka Seška. Mladi ljubljanski korektor je dobro izkoristil priložnost in bil na koncu z enajstimi točkami tudi najbolj učinkovit igralec ekipe.

Še najbolj izenačen je bil tretji niz, v katerem so Ljubljančani po zaostanku petih točk (7:12) po asu Klemna Šena in napaki Poljakov izenačili na 16:16. Toda na servis francoskega reprezentanta Yacina Louatija, najboljšega posameznika tekme, je Resovia prišla na varnih plus pet (21:16) in zanesljive zmage. Do nje so Poljaki prišli s svojim devetim asom na tekmi, ob tem so imeli štiri bloke več (7), precej boljši pa so bili tudi na sprejemu in v napadu. Ljubljančani so predvsem zatajili na sprejemu, ki je bil le 29-odstoten. V oči bode tudi podatek, da sta blokerja ACH Volleyja skupaj dosegla le točko (Danijel Koncilja), domača blokerja Karol Klos in Jakub Kochanowski pa 15.