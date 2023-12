Hm, tole nam pa na prvo žogo ne gre skupaj: Rupar, ki vse ve in ima odgovore na vsa vprašanja, se torej ne izobražuje in ne informira s teve kanalov in informativnih oddaj. Torej se mora nekje drugje; najbolj logičen odgovor potem je, da bere. Zlasti dnevne informativne časopise. Evo, saj smo vedeli, da je za našo branžo še rešitev in prihodnost! Bravo, Pavle, in hvala, ker nas bereš!