Alpski smučarski spored svetovnega pokala je na vrhuncu, prav tako tudi odštevanje do jubilejne, 60. Zlate lisice. Do največje ženske prireditve, ki se je, kot kaže, iz Maribora dokončno preselila v Kranjsko Goro, je zgolj še 16 dni. Dotlej bodo imele alpske smučarke izjemno pester tekmovalni spored. Danes se bodo merile na večernem slalomu v Courchevelu, med božično-novoletnimi prazniki pa jih čakata preizkušnji v tehničnih disciplinah v Lienzu, ki bosta generalki pred domačim vrhuncem zime v ženskem alpskem smučanju.

Kunc do selitve v ZDA

Drevišnja tekma v francoskih Alpah bo izjemno pomembna za slovensko reprezentanco, ki je v Courchevel pripotovala s prenovljeno trenersko zasedbo. Vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik in vodja reprezentanc Janez Slivnik sta dala glavnemu trenerju trenerju Gregorju Koštomaju nezaupnico in ga zamenjala z Mitjem Kuncem. Poleg Črnjana bo danes v novi (stari) vlogi tudi Boštjan Božič, ki bo osebni trener Andreje Slokar, medtem ko bo Kunc odgovoren za rezultate Ane Bucik. Razlog menjav v slovenski ženski alpski smučarski reprezentanci se je bolj kot v slabem začetku sezone skrival v dejstvu, da znotraj ekipe ni bilo prave kemije. »Športniki in trenerji smo skupaj od 150 do 200 dni na leto. Zato moramo delovati kot najbolje naoljen stroj. Če te kemije ni, je iz dneva v dan težje. Tudi rezultati niso bili na želeni ravni. Res je, imeli smo nekaj zdravstvenih težav. Toda skupek vsega je pripeljal do tega, da smo se odločili za 'šok terapijo',« je pojasnil Janez Slivnik.

Mitja Kunc je znova vstopil v slovensko alpsko smučanje nepričakovano. Korošec je namreč začel sezono v ameriški reprezentanci kot osebni trener Stelle Johanson. Ker se je mlada alpska smučarka na začetku decembra huje poškodovala, je bil splet okoliščin takšen, da je prejel klic iz Slovenije. Ponujeno priložnost je bronasti slalomist s svetovnega prvenstva leta 2001 v Sankt Antonu zagrabil z odprtima rokama, v preteklosti pa je že delal z Ano Bucik. Toda ta referenca ne prinaša uspehov, saj je Primorka pred leti tudi že sodelovala z Gregorjem Koštomajem, vnovična združitev moči pa ni obrodila sadov.

Kratka avantura Ajdovke

Boštjan Božič in Andreja Slokar sta sodelovala večji del kariere Ajdovke, skupaj pa sta lanskega marca na finalu v Courchevelu in Meribelu tudi že dosegla zmago v svetovnem pokalu. Po njej se je Andreja Slokar poškodovala ter izpustila celotno sezono, v kateri se je odločila za spremembe v ekipi. Najvidnejša je bila, da se je razšla z Boštjanom Božičem in se priključila slovenski reprezentanci. Avantura ni bila dolga, saj je Ajdovka trenerja, ki jo med vsemi pozna najbolje, znova poklicala za sodelovanje. Kako uspešne so bile menjave v slovenski alpski smučarski reprezentanci, pa bodo pokazale prihajajoče tekme v Franciji in Avstriji.

S svetovnim pokalom bosta jutri, prav tako na večernem slalomu, nadaljevala slovenska slalomista Tijan Marovt in Štefan Hadalin. Na uvodni preizkušnji v Gurglu na avstrijskem Tirolskem sta ostala brez točk, pričakovanja v slovenskem taboru pa so precej višja. Ker se januarja obeta serija slalomskih preizkušenj v Adelbodnu, Wengnu, Kitzbühlu in Schladmingu, bo generalka v Italiji zelo pomembna.

Alpski smučarski spored Ženske (Courchevel): Danes, slalom: prva proga ob 17.45, druga ob 20.45. Od Slovenk bodo na startu Ana Bucik, Andreja Slokar in Neja Dvornik. Moški (Madonna do Campiglio): Jutri, slalom: prva proga ob 17.45, druga ob 20.45. Od Slovencev bosta na startu Tijan Marovt in Štefan Hadalin.